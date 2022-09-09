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張景森賞3萬揪誰點楊丞琳火 藍酸政府就是認知作戰來源

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會副主委林家興。圖／國民黨提供
國民黨文傳會副主委林家興。圖／國民黨提供

藝人楊丞琳日前在大陸綜藝節目稱「在台灣吃海鮮很奢侈」，引發各界議論。行政院政務委員張景森認為，紅軍已經能掌握綠營網軍和綠粉的心理開關，他祭出獎金3萬元懸賞要查出是誰點起楊丞琳網路戰的第一把火。國民黨表示，政委不先檢討政府側翼化，認知作戰真正來源是執政黨，現在試圖找「境外」兇手於境外，只是轉移執政黨該負的責任。

國民黨文傳會副主委林家興表示，民進黨執政下的內政部竟然以國家機器公然發文嘲笑國民，政府側翼化才更是悲哀，政務委員不用先檢討一下嗎？台灣面臨最大的認知作戰來源其實正是執政黨，不必再帶風向試圖嫁禍境外。

林家興指出，一些影音平台諷刺時政、監督政府的創作影片被陸續關閉、下架，提醒人們對於政府濫權、控制言論自由的問題，數位中介法之前會惹出大爭議就是害怕言論自由消失，現在試圖找兇手於境外，只是轉移執政黨該負的責任。

言論自由 林家興 國民黨 楊丞琳 張景森

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