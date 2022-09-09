酸柯文哲城博會不如基隆惱羞成怒 林右昌：先前承諾的60億別賴帳

台北市長柯文哲今天到基隆說「基隆輕軌從頭到尾都是騙局」，現在北北基誰要負責蓋找不到人，錢要怎麼分擔大家都不認帳。基隆市長林右昌今天傍晚到七堵參加活動時親自回應，指前幾個月基隆舉辦的城市博覽會，大大超越現在台北的城市博覽會，大酸柯市長不要惱羞成怒，不要找任何藉口想要對先前承諾的60億元賴帳。

針對柯文哲的說法，市府早先以新聞稿回應，林右昌傍晚親自說明，他批柯文哲市長滿口政治語言，胡說八道，基隆捷運現在每個月都在交通部開2、3次會以上，積極進行當中。柯市長不要故意找藉口想要賴帳，基隆捷運從輕運量提升為中運量，當然不需要蓋輕軌，現在還去扯幾年前的輕軌，實在是很奇怪。

林右昌表示，經過當時交通部和北北基首長四長會議後，基隆捷運整合民生汐止線，提升為中運量，範圍也整個擴大，甚至未來還可以服務內湖地區，效益增加很多。基隆依比例分攤17.7億元，他覺得很合理，基隆市政府願意來負擔。

林右昌並說，現在的分攤金額，對基隆財政來講絕對不是問題，這幾年基隆市財政大幅改善，他任內大幅減債約一半。至於柯市長之前曾經承諾負擔60億的南港兩個地下車站，希望柯市長要記得，不要找任何藉口想要賴帳，這樣子就不好。

有關誰要興建和營運的問題，當然交通部還要找幾個城市繼續討論，如果台北市有興趣要營運或者建設，站在大台北首都圈整體的看法，基隆樂觀其成。

林右昌請柯市長把自己管好，基隆這幾年的城市的發展和進步大家都看得到，前幾個月基隆舉辦的城市博覽會，大大超越現在台北的城市博覽會，還有議員在台北市議員拿出來質詢，他大酸柯市長不要惱羞成怒，請他要肯定基隆的建設，和基隆捷運的發展。