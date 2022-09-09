快訊

U18女籃／領先20分遭追平 中華隊仍退紐西蘭晉4強

iPhone 14 Pro竟要6.7萬元！這國家蘋果官網開價全球最高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酸柯文哲城博會不如基隆惱羞成怒 林右昌：先前承諾的60億別賴帳

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
林右昌大酸柯文哲城博會不如基隆惱羞成怒，並請他對之前承諾的60億別找藉口賴帳。記者游明煌／攝影
林右昌大酸柯文哲城博會不如基隆惱羞成怒，並請他對之前承諾的60億別找藉口賴帳。記者游明煌／攝影

台北市長柯文哲今天到基隆說「基隆輕軌從頭到尾都是騙局」，現在北北基誰要負責蓋找不到人，錢要怎麼分擔大家都不認帳。基隆市長林右昌今天傍晚到七堵參加活動時親自回應，指前幾個月基隆舉辦的城市博覽會，大大超越現在台北的城市博覽會，大酸柯市長不要惱羞成怒，不要找任何藉口想要對先前承諾的60億元賴帳。

針對柯文哲的說法，市府早先以新聞稿回應，林右昌傍晚親自說明，他批柯文哲市長滿口政治語言，胡說八道，基隆捷運現在每個月都在交通部開2、3次會以上，積極進行當中。柯市長不要故意找藉口想要賴帳，基隆捷運從輕運量提升為中運量，當然不需要蓋輕軌，現在還去扯幾年前的輕軌，實在是很奇怪。

林右昌表示，經過當時交通部和北北基首長四長會議後，基隆捷運整合民生汐止線，提升為中運量，範圍也整個擴大，甚至未來還可以服務內湖地區，效益增加很多。基隆依比例分攤17.7億元，他覺得很合理，基隆市政府願意來負擔。

林右昌並說，現在的分攤金額，對基隆財政來講絕對不是問題，這幾年基隆市財政大幅改善，他任內大幅減債約一半。至於柯市長之前曾經承諾負擔60億的南港兩個地下車站，希望柯市長要記得，不要找任何藉口想要賴帳，這樣子就不好。

有關誰要興建和營運的問題，當然交通部還要找幾個城市繼續討論，如果台北市有興趣要營運或者建設，站在大台北首都圈整體的看法，基隆樂觀其成。

林右昌請柯市長把自己管好，基隆這幾年的城市的發展和進步大家都看得到，前幾個月基隆舉辦的城市博覽會，大大超越現在台北的城市博覽會，還有議員在台北市議員拿出來質詢，他大酸柯市長不要惱羞成怒，請他要肯定基隆的建設，和基隆捷運的發展。

基隆捷運 林右昌 台北市長 柯文哲

延伸閱讀

黃珊珊遭疑行政不中立 柯文哲反問：民進黨行政中立嗎？

柯文哲指「基捷沒人要蓋」 林右昌批：滿口政治語言腦筋錯亂

找嘸人蓋、錢怎分攤大家不認帳 柯文哲：基隆輕軌從頭到尾都是騙局

議員問台灣中國關係緊張原因 柯文哲：大國影響小國

相關新聞

酸柯文哲城博會不如基隆惱羞成怒 林右昌：先前承諾的60億別賴帳

台北市長柯文哲今天到基隆說「基隆輕軌從頭到尾都是騙局」，現在北北基誰要負責蓋找不到人，錢要怎麼分擔大家都不認帳。基隆市長...

黃珊珊遭疑行政不中立 柯文哲反問：民進黨行政中立嗎？

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今上午出席環南市場抽獎活動，主辦單位原擬安排黃珊珊上台致詞，但出席同場活動的議員郭昭巖認為黃珊...

張景森賞3萬揪誰點楊丞琳火 藍酸政府就是認知作戰來源

藝人楊丞琳日前在大陸綜藝節目稱「在台灣吃海鮮很奢侈」，引發各界議論。行政院政務委員張景森認為，紅軍已經能掌握綠營網軍和綠...

天主教台灣地區主教團公告 梵蒂岡新任駐台代辦就任

教廷今年1月底、2月初陸續宣布調離駐香港、台灣代辦，繼任人選懸缺多月，天主教會台灣地區主教團秘書長陳科今受訪證實，聖座駐...

許淑華來彰化選鄉長？王惠美喊錯淑華 全場歡笑

「淑華」是菜市場名字？彰化縣埔心鄉長參選人林淑華今天成立競選總部，縣長王惠美前往站台，開口稱她是「許淑華」，立刻察覺口誤...

基隆授旗 柯文哲：對民進黨失望國民黨絕望就投民眾黨

台北市長柯文哲今天以民眾黨主席的身分，到基隆市為提名的5位市議員參選人林毓峯、紀珈、李依芩、徐佑昇及劉韋巡授戰旗，主委邱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。