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張善政：基礎建設好城鄉風貌不一樣 看見桃園未來20年

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政上POP Radio節目，除了接受主持人朱學恆犀利提問，也談政見。圖／張善政競選辦公室提供
張善政上POP Radio節目，除了接受主持人朱學恆犀利提問，也談政見。圖／張善政競選辦公室提供

桃園市長參選人張善政今天在網路電台受訪，表示桃園腹地大，比較偏僻的地方也有機會發展園區，不但可以照顧偏鄉經濟，也可以紓解企業產業用地燃眉之急。

張善政說，基礎建設做好城鄉風貌會不一樣，航空城開發計畫提供台商等企業設廠用地但還是不夠，桃園還是有其他地方方可以設廠，要往10年、20年後的桃園看。桃園現在工業產值雖然是台灣第一，但是比較先進的科學園區，桃園產業比不上科技含量，所以要替桃園注入更多科技產業。

張善政表示，他有科技、土木背景可以幫助桃園，要替桃園產業注入更多新科技如物聯網、人工智慧、大數據；另外，桃園缺工嚴重，如果有機會導入智慧製造，可以紓解缺工問題，提高利潤，拉高員工薪資，做好基礎建設城鄉風貌會改變，桃園整個產業經濟包括勞工待遇、生活水準和附加價值都會提升。

至於幫助產業的人才哪裡來，張善政強調當然是年輕人，年輕人要有數位、大數據、人工智慧觀念，也是年輕人的創業機會與幫助已經存在的產業，提升科技含量，市府會輔導年輕人，就稱為「數位轉型顧問鏈」。

張善政說明，他的專業背景是土木，也摸了很多科技東西，這兩強項在桃園都可以用上，土木就是像航空城開發計畫、捷運、鐵路地下化都在施工、發包中，雖然鐵路地下化工程是中央主導，他雖然畢業後沒有到工程公司，但是過去在宏碁任職10年，幫宏碁在渴望園區建造雲端資料中心工程有紮實的經歷，很清楚基礎建設做好，城鄉風貌就會不一樣。

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