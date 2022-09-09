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天主教台灣地區主教團公告 梵蒂岡新任駐台代辦就任

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
天主教會台灣地區主教團秘書長陳科今受訪證實，聖座駐華大使館已宣布，新任代辦馬德範蒙席（Stefano Mazzotti）在8月22日正式就任。圖／取自天主教會台灣地區主教團網站
天主教會台灣地區主教團秘書長陳科今受訪證實，聖座駐華大使館已宣布，新任代辦馬德範蒙席（Stefano Mazzotti）在8月22日正式就任。圖／取自天主教會台灣地區主教團網站

教廷今年1月底、2月初陸續宣布調離駐香港、台灣代辦，繼任人選懸缺多月，天主教會台灣地區主教團秘書長陳科今受訪證實，聖座駐華大使館已宣布，新任代辦馬德範蒙席（Stefano Mazzotti）在8月22日正式就任。

前副總統陳建仁9月3日以特使身份出訪梵蒂岡，現正出訪中，不過馬德範蒙席在陳建仁出國前就已抵達台灣，準備接任代辦。

陳科表示，馬德範蒙席是義大利人，將來會負責教廷和台灣的外交事務等，馬德範蒙席原本派駐埃及，上個月直接從埃及飛來台灣，經過隔離後，先和舊代辦及館處辦理交接後，才飛回羅馬，現正參加教宗每三年一次的接見駐外代表會議。

天主教台北總教區網站也公告馬德範蒙席的就任訊息，並指出馬德範蒙席2004年起從事聖座外交工作，曾派駐菲律賓、葡萄牙、法國及埃及等地。

梵蒂岡 陳建仁 教廷

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