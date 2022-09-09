黃珊珊遭疑行政不中立 柯文哲反問：民進黨行政中立嗎？

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今上午出席環南市場抽獎活動，主辦單位原擬安排黃珊珊上台致詞，但出席同場活動的議員郭昭巖認為黃珊珊不該上台致詞。台北市長柯文哲回應說，黃珊珊都已經沒有在當副市長了，哪個地方行政不中立？還反問「民進黨行政中立嗎？」

黃珊珊今上午出席環南市場抽獎活動，主辦單位原擬安排黃珊珊上台致詞，但出席同場活動的郭昭巖認為黃珊珊不該上台致詞，因為活動是台北市市場處補助，致詞恐有行政不中立疑慮，最後黃珊珊沒有上台致詞。媒體詢問黃珊珊出席活動是否行政不中立，黃珊珊說，她是受環南市場自治會長林勝東邀請，且自己已請辭副市長，沒有這問題。

柯文哲中午到基隆為5名市議員參選人站台，受訪回應說，黃珊珊都已經沒有在當副市長了，哪個地方行政不中立，哪個地方行政不中立。人家說他「柯文哲，你不要再罵民進黨了」，他嘆了一口氣。

柯文哲反問提問的記者說，「你覺得民進黨行政中立嗎？你認為呢？」柯文哲笑著說，「你一直在點頭，你的肢體語言已經告訴我們一切的事情了」，引起現場一陣笑聲。

柯文哲批中央政府的防疫及疫苗政策，還酸國民黨台北市長參選人蔣萬安，過去在當立委時是立院衛環委員會召委，對當時的衛福部長陳時中「盯不動」，陳時中和蘇貞昌卻被民眾黨籍的立委高虹安釘得「金閃閃」，現在陳時中來選台北市長了，蔣萬安又怎麼奈何得了陳時中。