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台灣狗狗節 林佳龍提「寵物大療癒」政策

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
今天台灣狗狗節，林佳龍提出「寵物大療癒」政策，未來將補助寵物疫苗預防針、植入身份晶片費用，每年辦理新北寵物大聚會。圖／林佳龍競辦提供
今天台灣狗狗節，林佳龍提出「寵物大療癒」政策，未來將補助寵物疫苗預防針、植入身份晶片費用，每年辦理新北寵物大聚會。圖／林佳龍競辦提供

今天9月9日是「台灣狗狗節」，節日前夕新北市議員戴瑋姍、賴秋媚和市民朋友，帶著家裡的毛小孩和民進黨新北市長候選人林佳龍互動玩耍，林佳龍也提出「寵物大療癒」政策，未來將補助寵物疫苗預防針、植入身份晶片費用，每年辦理新北寵物大聚會。

林佳龍表示，毛小孩是家人，帶給大家許多的愛和溫暖，不僅能從照顧牠的食衣住行育樂，也讓家中的小朋友動保教育就是善待彼此、從身邊做起。他也提出「寵物大療癒」政策，未來將補助寵物疫苗預防針、植入身份晶片費用，每年辦理新北寵物大聚會。

因為「9」和台語的「狗」發音近似，戴瑋姍表示，台灣狗狗節是特別為台灣的狗兒們所設立，特別是毛小孩就像我們的家人一樣，一定要永遠記得愛牠。賴秋媚則表示，希望林佳龍在當選市長以後，要營造一個友善動物的城市，因為大家都希望能夠帶著自己的家人、毛小孩可以到處去遊玩。

林佳龍也說，有寵物的家庭很多，要讓大家有休閒運動的去處，從生活環境改善做起，包含公園、餐廳等，要讓城市對毛小孩都能更加友善。

新北市議員戴瑋姍(左)表示，台灣狗狗節是特別為台灣的狗兒們所設立，特別是毛小孩就像我們的家人一樣，一定要永遠記得愛牠。圖／林佳龍競辦提供
新北市議員戴瑋姍(左)表示，台灣狗狗節是特別為台灣的狗兒們所設立，特別是毛小孩就像我們的家人一樣，一定要永遠記得愛牠。圖／林佳龍競辦提供

新北市長 寵物 毛小孩

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