楊丞琳海鮮論是認知作戰？張景森賞3萬揪誰點第一把火

藝人楊丞琳近期在大陸綜藝節目稱，在台灣吃海鮮是很奢侈的事情，引發各界議論。行政院政務委員張景森今天在臉書表示，這應是一個成功的資訊戰，紅軍已經能掌握綠營網軍和綠粉的心理開關，因此，他祭出獎金3萬元懸賞，盼網路柯南能夠查出是誰點起楊丞琳網路戰的第一把火，背後目的為何？

針對楊丞琳近期在陸綜發言引發熱議，張景森今天在臉書提出疑點，該陸綜台灣人根本不會看，那到底是誰側錄該節目，加以扭曲，丟到網路，成功引發綠粉圍剿楊丞琳，為追查源頭的人，張景森祭出3萬元獎金懸賞，希望知道詳情的人可以私訊他。

張景森說，點起爭議戰火的人是楊丞琳的粉絲或討厭楊的人機率不大，綠粉看中國電視節目機率也不大，頂多只是加工二手傳播的咖，不像是做炸藥又縱火的人。

張景森認為，能讓網路瘋傳某個議題是有組織的網路操作的結果，難道是紅軍嗎？如果是紅軍，我們該警惕，這是一個成功的資訊戰，顯示紅軍已經能掌握綠營網軍和綠粉的心理開關，有能力製造火種、操縱風向，引爆這些燃點很低的綠軍易燃物，進而挑起藍綠雙方互毆。

「這就是資訊戰！」張景森說，資訊戰最簡單的方法是去瓦解對方陣營，從而擊潰對方，最便宜的方法是透過假信息，發動不斷的認知作戰，在台灣內部不斷製造分裂、矛盾跟對立。到處引火開戰場，爆破裂解台灣，不斷激化各種粉，帶動網路盲流逼迫政黨、派系，把必然存在的民主競爭，激化成互相仇恨的死敵，造成台灣每件事都互相對抗，這樣的台灣就會成為廢物，遲早變成中國的囊中物。