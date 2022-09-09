藍質疑總統搭專機輔選　空軍司令部：民進黨有付款

年底選舉腳步逼近，立法院國民黨團昨天批評蔡英文總統搭行政專機視察，實際上是假視察真輔選，質疑民進黨有付過行政專機油料等支出嗎？批評總統搭專機公私不分沒付錢。對此，空軍司令部今天表示，空軍確實已在8月30日收到民進黨支付款項，後續也將依照相關程序辦理。

國民黨團昨天質疑，蔡英文總統近一個月來前往嘉義市、宜蘭縣、台東縣、新竹縣、澎湖縣、花蓮縣等地，都用視察行程包裝輔選行程，除了油料是否由民進黨支付外，更重要的是在行政專機上，有沒有民進黨黨工？呼籲蔡英文出面向國人說清楚。

對此，空軍司令部今天發布新聞稿澄清，針對媒體報導「總統搭專機公私不分沒有付錢」，報導內容並非事實。

空軍司令部強調，行政專機的使用，均依「國軍行政專機申請使用作業規定」辦理，凡非公務行程，均訂有付費標準，從馬前總統到蔡總統，皆依照相關標準辦理。

空軍司令部表示，以近期而言，空軍確實已在8月30日收到民進黨支付款項，後續也將依照相關程序辦理。