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清冠一號限縮公費對象被罵翻 急轉彎加開3條件可用

高虹安稱林耕仁論文門吸到淺藍票 沈慧虹批坐實藍白合

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天穿上圍裙、手套替獨居長輩打菜，還親自騎著摩托車送愛心午餐。圖／沈慧虹競選辦公室提供
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天穿上圍裙、手套替獨居長輩打菜，還親自騎著摩托車送愛心午餐。圖／沈慧虹競選辦公室提供

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天把握中秋連假首日到香山跑行程，受訪被問到對手高虹安稱自己會因林耕仁論文案吸引到淺藍選票；沈慧虹表示，學術倫理是誠信與是非的問題，高虹安、林耕仁用高標準檢視林智堅，對林耕仁就髮夾彎，現在竟然還說自己會得利，吸到淺藍選票，「高虹安眼中只有選票、沒有是非」坐實藍白合，令人遺憾。

沈慧虹今天早上前往香山區港南順天宮參拜，不但穿上圍裙、手套替獨居長輩打菜，更親自騎著摩托車送愛心午餐，承諾未來會持續推動長輩福利政策，「把長輩顧好好！」

沈慧虹上午在港南好鄰居社區發展協會理事長蘇瑞林、順天宮副主委許重仁及志工的協助下，一起替長輩準備午餐，更親自騎摩托車載著雞湯和便當送至獨居長輩林伯伯家。80歲林伯伯說，看到沈慧虹很驚喜，也感謝港南共餐食堂，讓他吃飽又營養。

沈慧虹表示，新竹市有269名列冊的獨居長輩，在她擔任副市長期間，就推動送餐服務，讓外地子女放心，長輩一個人住也吃得豐盛營養。

此外，她過去在市府任職時設立68個共餐食堂，增加5成食材補助、推動安老津貼、重陽禮金、長輩免費健檢、全國最高額度的愛心敬老卡、全口假牙等補助，未來她也會持續推動，「把長輩顧好好。」

另有媒體問及，高虹安背後藍白兩大包袱，沈慧虹直指高背後的兩大操盤手就是前市長許明財和前議長謝文進，但他們都只敢私下站台，臉書不敢po合照，地方利益團體、國民黨舊勢力想藉著民眾黨候選人復辟，高虹安還號稱自己是第三勢力，根本詐欺。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天穿上圍裙、手套替獨居長輩打菜，還親自騎著摩托車送愛心午餐。圖／沈慧虹競選辦公室提供
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天穿上圍裙、手套替獨居長輩打菜，還親自騎著摩托車送愛心午餐。圖／沈慧虹競選辦公室提供
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天穿上圍裙、手套替獨居長輩打菜，還親自騎著摩托車送愛心午餐。圖／沈慧虹競選辦公室提供
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