影／英國女王享耆壽96歲辭世 盧秀燕：女王是好典範
英國王室宣布，英國女王伊麗莎白二世8日（倫敦時間）駕崩，享耆壽96歲，王儲查理繼位成為英國國王。消息震驚國際。台中市長盧秀燕表示，她僅代表台中市政府向英國王室、女王家人，以及英國政府表示哀悼之意，女王的一生勤奮、忠誠國家與人民，是非常好的典範，「我們表示哀悼之意」。
伊麗莎白二世在位70年，6日剛任命她的第15位首相特拉斯。她是當今世上在位最久的君主，也是英國史上在位最久的君主，早已成為英國象徵。
今早盧秀燕出席活動，對於英國女王駕崩消息感到哀悼，盧表示，她僅代表台中市政府向英國王室、女王家人，以及英國政府表示哀悼之意，女王的一生勤奮、忠誠國家與人民，是非常好的典範，「我們表示哀悼之意」。
根據英國媒體報導，73歲的查理王儲繼位成為英國國王查理三世，他的發言人表示，查理三世將於當地時間9日發表全國談話，將是他登上王位後的首次演說。
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