影／蔡英文諷「媽媽市長」 盧秀燕這6字親回應

民進黨主席蔡英文前天推薦黨提名的女性縣市長參選人，蔡更點名國民黨提名的女性參選人，指「媽媽市長」對市政毫無關注，把大部分的心力放在「送往迎來」，暗批台中市長盧秀燕。對此，台中市長盧秀燕今早展現風度，僅以「蔡總統辛苦了」6字回應，不願多著墨這議題。

前天，民進黨主席蔡英文推薦黨提名的女性縣市長參選人，公布「女力會做事」競選影片。蔡英文表示，面對年底選舉，要擴大「會做事」隊伍，一個會做事的領導人，不能一味地只求討好人。

蔡英文更點名國民黨提名的女性參選人，指「媽媽市長」對市政毫無關注，把大部分的心力放在「送往迎來」，暗批台中市長盧秀燕。

盧秀燕今早出席活動，面對媒體提問，盧聽後微笑以「蔡總統辛苦了」，6字回應，後續以趕行程為由搭車離開。

台中市新聞局長鄭照新表示，儘管蔡盧兩人平日互動與關係很好，但畢竟選舉到了，對蔡總統的選舉語言可以充分體諒；就在蔡7日談論當下，盧秀燕正在和平梨山地區考察市政，相信市民眼睛都是雪亮的，選舉語言聽聽就好，不要互相攻擊。