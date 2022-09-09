快訊

清冠一號限縮公費對象被罵翻 急轉彎加開3條件可用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨開除26人黨籍 鄭運鵬：黨紀重要維持品質

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
鄭運鵬（中）認為黨紀重要，以維持民進黨的品質。記者翁唯真／攝影
鄭運鵬（中）認為黨紀重要，以維持民進黨的品質。記者翁唯真／攝影

民進黨昨召開中評會，除了登記參選桃園市長的前立委鄭寶清被開除黨籍，也有25名違紀或脫黨參選直轄市議員的黨員；鄭運鵬今受訪表示，黨紀處理就是要維持國人對民進黨的看法，相信這是政黨政治給國人、選民交代；至於鄭寶清被除名會不會帶來影響，鄭運鵬說，相信選民會有判斷。

鄭寶清認為民進黨的傳統價值改變，因此決定參選遭民進黨開除，選戰會不會再增變數；民進黨桃園市長參選人鄭運鵬指出，政黨政治大家要同心協力把國家、桃園建設好，所以提名的黨紀非常嚴謹，來管理執政品質最有力量的條文。

鄭運鵬說，黨紀之外選民也會判斷參選人是否符合政黨的理念價值，有些人對於黨紀不是很在意，不過桃園市長鄭文燦執政有好成績，黨中央選對會信任鄭運鵬有這個能力，繼續維持好品質，相信選民的判斷。

至於25人遭開除，會不會大大影響民眾看法，鄭運鵬表示，黨紀是每一個政黨最重要的工具，黨紀就是要維持國人對於民進黨的看法，必須要維持民進黨的品質。

鄭運鵬說，這次九合一大選，每一個地方的選民都在看民進黨的品質如何，人選好不好，不管哪一位參選人或其他因素，黨中央中評會做了這些建議，相信這才是政黨政治為了給國人、選民交代的正確作法。

2022大選 民進黨 桃園市長 鄭寶清 鄭運鵬

延伸閱讀

提「弱勢三心」計畫 鄭運鵬：努力當「遮雨鵬」

鄭寶清被民進黨開除黨籍 桃園市議員：尊重、棄保效應恐發生

鄭寶清違紀參選桃園市長被民進黨開除黨籍 鄭文燦正式回應了

鄭寶清參選綠中評會今開會 鄭運鵬表尊重鄭文燦僅回1句

相關新聞

影／蔡英文諷「媽媽市長」 盧秀燕這6字親回應

民進黨主席蔡英文前天推薦黨提名的女性縣市長參選人，蔡更點名國民黨提名的女性參選人，指「媽媽市長」對市政毫無關注，把大部分...

數位部約聘雇員膨脹三倍 立委質疑成為豢養1450網軍部

數位發展部於上個月底正式掛牌運作，總編制員額600人，其中300人為約聘人力，創下公務機關的用人先例。民眾黨立委邱臣遠今...

民進黨開除26人黨籍 鄭運鵬：黨紀重要維持品質

民進黨昨召開中評會，除了登記參選桃園市長的前立委鄭寶清被開除黨籍，也有25名違紀或脫黨參選直轄市議員的黨員；鄭運鵬今受訪...

人事權、殺警案、笑死 徐國勇好感度再創新低？學者：發文酸藝人格局小像網軍

內政部為我國掌管內政、民政事務的最高主管機關，其業務範圍廣泛，而且與民眾生活息息相關，故有天下第一部之稱號，而內政部長徐國勇的一言一行也經常受到外界關注。

楊丞琳海鮮論是認知作戰？張景森賞3萬揪誰點第一把火

藝人楊丞琳近期在大陸綜藝節目稱，在台灣吃海鮮是很奢侈的事情，引發各界議論。行政院政務委員張景森今天在臉書表示，這應是一個...

藍質疑總統搭專機輔選　空軍司令部：民進黨有付款

年底選舉腳步逼近，立法院國民黨團昨天批評蔡英文總統搭行政專機視察，實際上是假視察真輔選，質疑民進黨有付過行政專機油料等支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。