民進黨開除26人黨籍 鄭運鵬：黨紀重要維持品質

民進黨昨召開中評會，除了登記參選桃園市長的前立委鄭寶清被開除黨籍，也有25名違紀或脫黨參選直轄市議員的黨員；鄭運鵬今受訪表示，黨紀處理就是要維持國人對民進黨的看法，相信這是政黨政治給國人、選民交代；至於鄭寶清被除名會不會帶來影響，鄭運鵬說，相信選民會有判斷。

鄭寶清認為民進黨的傳統價值改變，因此決定參選遭民進黨開除，選戰會不會再增變數；民進黨桃園市長參選人鄭運鵬指出，政黨政治大家要同心協力把國家、桃園建設好，所以提名的黨紀非常嚴謹，來管理執政品質最有力量的條文。

鄭運鵬說，黨紀之外選民也會判斷參選人是否符合政黨的理念價值，有些人對於黨紀不是很在意，不過桃園市長鄭文燦執政有好成績，黨中央選對會信任鄭運鵬有這個能力，繼續維持好品質，相信選民的判斷。

至於25人遭開除，會不會大大影響民眾看法，鄭運鵬表示，黨紀是每一個政黨最重要的工具，黨紀就是要維持國人對於民進黨的看法，必須要維持民進黨的品質。

鄭運鵬說，這次九合一大選，每一個地方的選民都在看民進黨的品質如何，人選好不好，不管哪一位參選人或其他因素，黨中央中評會做了這些建議，相信這才是政黨政治為了給國人、選民交代的正確作法。