數位部約聘雇員膨脹三倍 立委質疑成為豢養1450網軍部

數位發展部於上個月底正式掛牌運作，總編制員額600人，其中300人為約聘人力，創下公務機關的用人先例。民眾黨立委邱臣遠今天質疑，當初立法院聯席審查數位部組織法時，約聘民間專業人士僅100人，沒想到唐鳳上任部長後卻大幅膨脹為三倍，不僅破壞專業文官制度，不禁讓人懷疑是否為了豢養1450網軍，成為網軍集合部。

立法院本會期為預算會期，立法院長游錫堃預計中秋節過後召集朝野協商，討論開議日期。數位部長唐鳳先前表示，數位部明年預算達217億元，總編制員額600人，其中300人為約聘人力。

邱臣遠表示，去年5月5日立法院司法法制及交通委員會聯席審查數位部組織法時，時任數位部籌備處的召集人郭耀煌公開答詢表示，數位部規畫人力是400人，其中約聘民間專業人士僅需100人，沒想到唐鳳上任後卻大幅膨脹為三倍，將100個約聘名額，大幅膨脹為300個。

邱臣遠質疑，數位部300名約聘人力，不需具備公務人員身分，不用考試、不限學歷、不受《公務人員任用法》規範約束，到底是幾職等聘用？是否經過公開評選？如何評估是否適才適所？是否有淘汰機制？數位部至今都沒有對外說清楚。

邱臣遠批評，數位部剛成立就創下人事任用先例，把約聘員額當正式員額，用好用滿，佔總員額的一半，沒有想到銓敘部竟然也完全沒有把關，要求必要且經常性的業務編制均須報請考試院透過考試公平公開擇才。

此外，包括數位部與各部會業務仍然疊床架屋，而根據數位部官網揭露的業務單位與業務內容，也都是模糊不清。

邱臣遠說，新會期將強力監督數位部，釐清業務範圍，並要求銓敘部針對聘用人力部分提出意見，並須符合聘用人員聘用條例規定。