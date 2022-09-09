英女王伊莉莎白二世辭世 鄭文燦：典範永存世人心中

英國女王伊莉莎白二世過世，享耆壽96歲。桃園市長鄭文燦稍早發文，感念女王畢生為世界和平與國際社會帶來的貢獻，女王典範將永存世人心中。民進黨市長參選人鄭運鵬也表示，女王是跨越世代的世界領袖，用漫長的一生，維繫國家的團結與穩定。

鄭文燦表示，今天台灣時間的凌晨，英國女王伊麗莎白二世病逝，享壽96歲；超過一個世紀，女王是英國團結的象徵，也是許多歐洲人心中的最大公約數，每到有紛爭的時刻，女王都會用智慧與溫柔的談話，穩住民心，帶給英國與國際社會一股正向又穩定的力量，對於女王逝世，他深感哀傷與不捨。

鄭運鵬表示，伊莉莎白二世一生漫漫長路，總是帶領她的家人與國民，度過最艱難的時刻；她曾說過「人生艱困，但勇者絕不倒下認輸，而是堅定為更美好的未來奮鬥。」

鄭運鵬表示，伊莉莎白二世是跨越世代的世界領袖，隨著時代與時俱進，更是一位在艱困之中奮戰的勇者，用漫長的一生，維繫國家的團結與穩定，感念英國女王伊莉莎白二世的畢生貢獻，願她安息。