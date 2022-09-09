英女王辭世　游錫堃哀悼：非凡成就是所有領導者典範

英國女王伊莉莎白二世於當地時間9月8日安詳辭世，享耆壽96歲。立法院長游錫堃今天透過推特表達哀悼，游錫堃表示，伊莉莎白女王在位70年期間，曾任命過15任首相，她非凡的成就將被世人永懷，她既優雅又堅毅的鞠躬盡瘁精神，更永遠都會是所有領導者的典範。

民進黨多位立委也透過臉書表達哀悼之意，立委羅致政表示，英國人民痛失他們所敬愛的領導人，而世界人類則失去一位重要的歷史人物。

立委蔡易餘表示，英國女王伊莉莎白二世在世時深受英國人民愛戴，備受國際社會推崇，感念女王畢生為世界和平與繁榮的貢獻，但她的身影將會永存於大家的記憶。

立委王定宇則說，做為英國和其他14個王國的女王，以及54個大英國協的元首，伊莉莎白二世在其超長的皇位期間，成為世界上最受認可的國家元首。

王定宇說，伊莉莎白女王在25歲登基時，自二戰以來，成功帶領王室度過數十年的動盪變革，她的個人聲望在王室艱困時期發揮穩定作用，她的名字定義了一個時代：現代伊莉莎白時代。對於英國和王室來說，女王駕崩將帶來巨大而不可預測的影響。