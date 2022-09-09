人事權、殺警案、笑死 徐國勇好感度再創新低？學者：發文酸藝人格局小像網軍

image source：內政部提供

文/陳宣懿

內政部為我國掌管內政、民政事務的最高主管機關，其業務範圍廣泛，而且與民眾生活息息相關，故有天下第一部之稱號，而內政部長徐國勇的一言一行也經常受到外界關注。近期徐國勇不僅因女兒在陳時中競選辦公室，捲入政二代事件討論，同時也因為內政部臉書發文酸藝人楊丞琳「笑死」事件，引起高度討論。對此，國立東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒認為，可以理解內政部用臉書宣導政令，但羞辱老百姓不妥，把自己格局做小像是網軍，根本是在轉移陳時中廁所事件焦點。台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚則表示，內政部小編用「笑死」來嘲諷吃不起海鮮或是被詐騙者，可能造成二度傷害。

殺警案引爆民怨！徐國勇急衝台南坐鎮 創近三個月最高聲量

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/06/10～2022/09/07）統計，徐國勇近三個月聲量趨勢，聲量最高點出現在8月22日，共41,376筆，當天台南2警追捕逃犯遭到割喉殉職，徐國勇親自南下坐鎮，趕往奇美醫院慰問家屬。

第二個聲量高點出現在9月7日，共17,995筆。內政部6日在臉書宣導反詐騙，列出7個「笑死」，其中包括「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，暗酸藝人楊丞琳「海鮮論」，引發正反議論。內政部長徐國勇7日受訪時回應，小編的貼文並非罵人，而是宣傳反詐騙，希望外界把真正意義看清楚，同時也喊話「不要隨中國打擊我們台灣」，徐國勇力挺小編的說法，更讓整起「笑死」事件持續延燒。

從徐國勇的網路聲量觀察，近三個月除了楊丞琳的「笑死」事件之外，7月1日同樣也出現「笑死人了，人事權本來就是我的」一事。當天警政署前署長陳家欽卸任，公開點名徐國勇介入警界人事，徐國勇怒嗆「笑死人了，人事權本來就是我的」，並嚴正聲明「人事權在內政部」，駁斥喬人事的說法，創下11,402筆討論。

近一步觀察徐國勇在這幾起事件中的網路聲量，相較於警政署長任命案、內政部酸楊丞琳事件，台南2警殉職熱議聲量明顯高於前兩個事件，最主要原因為殺警案為全國高度關注的治安、法治問題，不僅引發許多民怨，也引起員警用槍與廢死等相關後續議題的探討。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「人事權、殺警案、笑死」三事件 徐國勇好感度屢創新低

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/06/10～2022/09/07），徐國勇近三個月重大事件網路好感度比較，三起事件的好感度比值都偏低，其中，內政部粉專酸「楊丞琳笑死」，以及徐國勇力挺小編引發相當多討論，連帶也讓不少網友認為，內政部官方臉書粉專似乎有帶頭霸凌藝人之疑慮，討論度飆高，負面討論也隨之提升，連帶拉垮網路好感度，因此比值僅0.14。

台南殺警案舉國關注，徐國勇親自南下坐鎮，力拚短時間內逮補逃逸嫌犯，但同時也牽扯出外役監獄管理失當，外役監獄受刑人「逾假未歸」卻不發佈通緝等爭議，讓徐國勇好感度比值只有0.17。

另外，警政署長人事案遭指介入干涉，徐國勇受訪時嗆「笑死人了，人事權我的」，即使有不少網友認為身為內政部長的徐國勇，確實掌有警政人事權，但表達方式和直嗆態度，恐怕令外界觀感不佳，好感度比值0.23。

綜觀而言，這三起事件網路聲量都是徐國勇近三個月聲量高峰前三名，但負面討論聲量皆遠高於正面聲量，因此好感度始終難以拉抬。台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，其中涉及反詐騙宣傳以及歌手楊丞琳事件，與一般人民眾生活較有相關，而且部長親上火線力挺小編，因此，此事對徐國勇好感度影響可能最為明顯。



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徐國勇近三日熱門關鍵字 「政二代、女兒、笑死、霸凌」入列

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/09/05～2022/09/07），近期引發極大話題的徐國勇，從近三日的網路熱門關鍵字，能觀察出網友討論徐國勇所聚焦的方向，除了女兒在陳時中競選團隊衍生出「政二代、女兒、徐慧娟、民進黨」字詞入榜之外，回應楊丞琳海鮮說的「楊丞琳、吃不起、海鮮、笑死、霸凌」等也包含在內。徐國勇挺小編宣導反詐騙造句暗酸楊丞琳，不僅成為網路熱議話題，同時也讓徐國勇的負面討論度激增，甚至讓網友開始有樣學樣造句，反諷徐國勇「笑死，內政部長竟然吃姑婆芋吃到中毒」。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月10日至2022年09月07日。