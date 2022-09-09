英女王辭世 外交部誠摯哀悼：駐處第一時間慰問致意
英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）8日下午在蘇格蘭府邸巴摩拉城堡辭世，享耆壽96歲。外交部表示，外交部已訓令駐英國代表處第一時間代表我國政府及國民，對伊莉莎白女王二世的辭世表達誠摯哀悼，並向繼任的國王查爾斯三世（King Charles III）、國王親屬、英國政府以及國協人民，表達最深切及誠摯的慰問。
外交部也指出，外交部吳釗燮部長也同時致電英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）表達相同慰問之意。
外交部表示，英國女王伊莉莎白二世自1953年登基至今高達70年，是世界史上在位最久的女性君主，也是英國史上最長壽及第一位慶祝白金禧（即在位長達70週年）的君主。
伊莉莎白二世長年忠誠履行王室職務並積極投入慈善工作，深受英國人民愛戴與全球敬重，伊莉莎白女王二世的辭世不僅是英國政府與人民的損失，國際社會更失去一位領袖典範。
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