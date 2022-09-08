清冠一號不再全面公費 國民黨醫委會：政府罔顧人命

衛福部中醫藥司日前發函至各醫療院所，九月十五日之後，清冠一號公費對象僅限「高風險族群」，而高風險族群不包含孕婦及兒童。對此，國民黨醫療委員會發出新聞稿指出，蔡政府罔顧人命、黑箱作業，剝奪染疫民眾使用公費清冠一號的機會。新聞稿全文如下：

衞福部過去拼命阻撓民眾使用清冠一號，直到泡泡破口讓新冠病毒大舉入侵後，政府在缺疫苗、缺快篩、缺抗病毒藥等情況下，才勉為其難放行，緊急授權中醫使用清冠一號救急。然真金不怕火煉，清冠一號果然是新冠病毒的剋星，立馬讓眾多確診病人脫離重症及死亡風險，如此良效，政府理應將清冠一號與二號列為正式處方，並讓公費清冠一號延續到指揮中心解編為止，才是對民眾盡責且與人民在一起的政府。

然而，令各界震驚的是，政府竟在未與中醫公會商量的狀況下，黑箱作業，透過新的公告，剝奪民眾求生治病的寶貴機會。衛福部前部長陳時中留下的團隊，沿襲陳氏風格，透過架空清冠一號適用範圍的方式，間接取消公費清冠一號，請問有徵得民眾同意嗎？

過去許多立法委員不斷質問陳時中沒有妥善運用臺灣本土清冠一號，如今更變本加厲，連公費也取消了！請問，是誰造成的疫情破口？不就是我們偉大的政府嗎？沒有配套的3+11與范雲、沒有責任感的陳時中，這些背離民心的民代及官僚，都不把人命當命！

面對Ba.4、5疫情即將爆發之際，蔡政府竟罔顧人命，大幅限縮公費清冠1號的適用範圍，本會再次提醒無良政府，很多民眾是無法使用西藥的抗病毒藥物，過去還可以仰靠中醫救治，如今少了公費，叫那些弱勢族群怎麼半？救人的方式應是越多越好，怎可以排斥民眾求生的救命中藥呢？