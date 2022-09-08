人權會座談 陳菊回顧「性別工作平等法」立法過程

監院國家人權委員會下午舉行「打造性平友善職場，實踐企業共融永續」座談會，邀請聯合利華台灣資深人力資源經理董蕙萱、渣打銀行人資長陳瑋芝、未來城市總監陳芳毓等人，探討女性如何平衡工作與家庭、企業如何打造性別友善職場等多元共融的工作環境。主委陳菊致詞時回顧當時「性別工作平等法」立法過程，她也表示，現在看到企業主動響應ESG、落實職場性別平等、多元共融，對她這個世代來講，感到欣慰。

陳菊指出，今年是性別工作平等法上路20周年，記得1987年台灣解嚴，國父紀念館有57名女性接待員，集體向婦女團體申訴，指在招考時被強迫簽立不平等工作契約，如果女性員工年滿30歲、結婚懷孕就要自動離職。

陳菊指出，以今天來看，很難想像單身條款、禁孕條款、年齡歧視等種種壓迫女性的不平等契約，在80、90年代台灣社會非常普遍；當時女性在就業市場是嚴重弱勢，存在很多不平等，民間聲援過程中也發現，國內沒有任何法律可以保障受歧視的女性員工。

陳菊表示，當時社會展開「兩性工作平等法（性別工作平等法）」的立法運動，但受工商團體強烈反對，甚至威脅立法後要集體出走；2000年政黨輪替時，她擔任勞委會主委，認為有責任積極展開兩性工作平等法立法，共有9個版本要溝通協調，非常困難。執政黨當時在立法院是少數，她到立法院跟各政黨立委溝通；舉辦工作坊向企業、社會大眾宣導溝通，推動職場性別平等絕對不是製造對立，而是企業與勞工能共好；9個版本草案最後整合，直到2002年才三讀通過。

陳菊指出，性別平等、多元共融已經是全球趨勢，不再是要或不要的選擇題，而是企業必須落實的重要政策；人權會未來也會持續跟各界合作，讓人權保障跟經濟永續發展並肩創造雙贏。