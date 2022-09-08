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謝國樑聲援蔣萬安：選民看得出公督盟扮演民進黨側翼

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
公督盟執行長張宏林還質問蔣萬安「你是國民黨聽話的狗嗎？」成為話題，國民黨基隆市長參選人謝國樑今聲援蔣，質疑公督盟扮演民進黨側翼。圖／謝國樑辦公室提供
公督盟執行長張宏林還質問蔣萬安「你是國民黨聽話的狗嗎？」成為話題，國民黨基隆市長參選人謝國樑今聲援蔣，質疑公督盟扮演民進黨側翼。圖／謝國樑辦公室提供

公民監督國會聯盟指國民黨立委拒絕揭露利益衝突迴避相關資訊，執行長張宏林還質問蔣萬安，「你是國民黨聽話的狗嗎？」用詞招致批評。曾任3任立委的國民黨基隆市長參選人謝國樑今天說，相信選民的眼睛是雪亮的，看得出公督盟其實就是扮演民進黨的側翼。

謝國樑說，看到公督盟的執行長用「狗」的字眼辱罵蔣萬安，讓人心生不平。可能有一些朋友不了解公督盟的歷史，他要跟大家分享一下他的觀察。

謝說，公督盟成立的那屆立委，正是他第一次擔任國民黨立院黨團代理書記長，印象非常深刻。當時因爲單一選區第一次實施，民進黨因陳水扁總統施政不力，國會全面大敗，國民黨取得超過七成的席次，民進黨無法匹敵。

謝國樑說，在那個時機點，民進黨認為在國會的席次完全無法起監督作用，公督盟這個團體應運而生，用另種角度進行在野監督。自此之後，公督盟就開始用很偏頗的角度攻擊國民黨跟非民進黨的候選人，並且持續的在公共議題，進行一種側翼的角色，例如反對美牛，但不反對萊豬等。

謝國樑表示，2008年他擔任國民黨團代理書記長，黨團就決議不提供黨籍委員問政資料給公督盟，當時就惹怒了公督盟，對方才一直對國民黨國會問政有很多批評，很多民進黨委員則被扶植為所謂「公督盟第一名」的立委，用來打擊國民黨的候選人，其中也不乏許多因案判刑的「有爭議」委員。

謝國樑認為，一個立委的表現並不是一個團體說了算，而是要看這個立委有沒有從不同角度，傳達選民要政府關注的議題。他要站出來聲援蔣萬安，大聲的跟公督盟說，你們罵人家「狗」是不對的，譴責公督盟用這樣的字眼來辱罵人，公督盟評比第一名的立委，也不只一個因案判刑。

公督盟執行長張宏林還質問蔣萬安「你是國民黨聽話的狗嗎？」成為話題，國民黨基隆市長參選人謝國樑今聲援蔣，質疑公督盟扮演民進黨側翼。圖／謝國樑辦公室提供
公督盟執行長張宏林還質問蔣萬安「你是國民黨聽話的狗嗎？」成為話題，國民黨基隆市長參選人謝國樑今聲援蔣，質疑公督盟扮演民進黨側翼。圖／謝國樑辦公室提供

2022大選 基隆市選舉 謝國樑 蔣萬安

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