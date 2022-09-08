「台灣政策法案」引發白宮官員擔憂 學者：擔心代表處更名

美國聯邦參議院外交委員會14日將審查「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022），白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）則表示，因「部分條文令人擔心」，將和國會議員討論此法案。

對此學者嚴震生和蘇紫雲都認為，法案中要推動我方駐美代表處更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）的部分，就是美行政部門擔憂的。

台灣政策法案內容包括賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally，MNNA）地位、要求美國國務院協調更改我國駐美代表處名、支持台灣參與國際組織、提供45億美元軍售支援額度等。

政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生表示，駐美國台北經濟文化代表處（Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States）一旦因應法案通過改名為「台灣代表處」，台灣將可以順理成章要求全世界駐處更名，這都是中國最不能接受的結果，高機率會劇烈反應，所以美國行政部門也最擔心此案。

嚴震生分析，在美國國會現在跨黨派的反中共識下，特別是若有三分之二以上議員支持，美國總統拜登無法否決此法案，就算消極閒置表態，依法還是要通過，就會讓中國跳腳，而如行政部門說動國會，較緩和的結果是在法案中設置「更名要台、美行政部門都同意」、「再研擬」等前提通過，避免中美衝突。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲也認為，駐處更名具象徵性，美國行政部門對此較不願觸碰。

不過蘇紫雲強調，駐處更名是「面子」，事實上台灣政策法案的「裡子」，是讓美國幫助台灣提升防衛能力，這點是美行政、立法部門的共識，因此台灣政策法案若通過，不管如何最後有沒有拿到「面子」。台灣都獲益大。

蘇紫雲分析，法案中所謂「非北約主要盟國」身份具關鍵意義，能加速美國對台軍售及加廣軍售項目，只要台灣成為美國的非北約主要盟國，可縮短美軍售台灣的跨部會審核程序、消除行政障礙，更重要的是，過去台灣想買的敏感技術或高階武器、載具等，都有資格獲得。

蘇紫雲比喻，就像獲得高階信用卡會員，台灣過去想但不能向美國買的技術、武器等，都有機會買，例如擁有先進科技的AGM-158長程反艦飛彈、退役的提康德羅加神盾巡洋艦等精準彈藥與載台，都有機會在法案通過後納入軍售對象，不過當然實際來說，成本較低的不對稱戰力的精準彈藥，仍將是優先項目。

另法案中45億美元的軍售支援額度，則被視為協助台灣快速強化軍備的助力，這些無疑都是台灣防衛能力大升級的機會。

蘇紫雲說明，軍售面之所以在美國政府與國會獲共識，歸因於俄羅斯、烏克蘭戰爭爆發，以及中國對台灣及世界的軍事挑釁，並且美國目前軍方及智庫主流看法認為，中國可能在二〇二七年對台動武，因此加強台灣防衛及嚇阻能力，短期內有其必要性，可把台灣政策法案的軍事「裡子」，看作中國自證「中國威脅論」的後座力。