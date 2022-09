「台灣政策法案」引發白宮官員擔憂 學者：擔心代表處更名

美國聯邦參議院外交委員會14日將審查「台灣政策法案」(Taiwan Policy Act of 2022),白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)則表示,因「部分條文令人擔心」,將和國會議員討論此法案。

對此學者嚴震生和蘇紫雲都認為,法案中要推動我方駐美代表處更名為「台灣代表處」(Taiwan Representative Office)的部分,就是美行政部門擔憂的。

台灣政策法案內容包括賦予台灣「主要非北約盟友」(major non-NATO ally,MNNA)地位、要求美國國務院協調更改我國駐美代表處名、支持台灣參與國際組織、提供45億美元軍售支援額度等。

政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生表示,駐美國台北經濟文化代表處(Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States)一旦因應法案通過改名為「台灣代表處」,台灣將可以順理成章要求全世界駐處更名,這都是中國最不能接受的結果,高機率會劇烈反應,所以美國行政部門也最擔心此案。

嚴震生分析,在美國國會現在跨黨派的反中共識下,特別是若有三分之二以上議員支持,美國總統拜登無法否決此法案,就算消極閒置表態,依法還是要通過,就會讓中國跳腳,而如行政部門說動國會,較緩和的結果是在法案中設置「更名要台、美行政部門都同意」、「再研擬」等前提通過,避免中美衝突。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲也認為,駐處更名具象徵性,美國行政部門對此較不願觸碰。

不過蘇紫雲強調,駐處更名是「面子」,事實上台灣政策法案的「裡子」,是讓美國幫助台灣提升防衛能力,這點是美行政、立法部門的共識,因此台灣政策法案若通過,不管如何最後有沒有拿到「面子」。台灣都獲益大。

蘇紫雲分析,法案中所謂「非北約主要盟國」身份具關鍵意義,能加速美國對台軍售及加廣軍售項目,只要台灣成為美國的非北約主要盟國,可縮短美軍售台灣的跨部會審核程序、消除行政障礙,更重要的是,過去台灣想買的敏感技術或高階武器、載具等,都有資格獲得。

蘇紫雲比喻,就像獲得高階信用卡會員,台灣過去想但不能向美國買的技術、武器等,都有機會買,例如擁有先進科技的AGM-158長程反艦飛彈、退役的提康德羅加神盾巡洋艦等精準彈藥與載台,都有機會在法案通過後納入軍售對象,不過當然實際來說,成本較低的不對稱戰力的精準彈藥,仍將是優先項目。

另法案中45億美元的軍售支援額度,則被視為協助台灣快速強化軍備的助力,這些無疑都是台灣防衛能力大升級的機會。

蘇紫雲說明,軍售面之所以在美國政府與國會獲共識,歸因於俄羅斯、烏克蘭戰爭爆發,以及中國對台灣及世界的軍事挑釁,並且美國目前軍方及智庫主流看法認為,中國可能在二〇二七年對台動武,因此加強台灣防衛及嚇阻能力,短期內有其必要性,可把台灣政策法案的軍事「裡子」,看作中國自證「中國威脅論」的後座力。