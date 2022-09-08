民眾黨團批 特別預算不該淪為執政黨的小金庫
民眾黨立法院黨團今舉行記者會，要求民進黨政府全面檢討現有特別預算案執行效率，民眾黨團立院總召邱臣遠批「特別預算不應淪為執政黨的小金庫」，政府應公開說明國債還款計畫與進度，以防國債超過法定界線，並降低台灣人民平均每人國債負擔。
邱臣遠表示，受疫情和俄烏戰事膠著影響，全球經濟局勢惡化，如何穩定財政是各國政府嚴酷挑戰，呼籲政府應全面檢討現有特別預算案執行效率，且未來潛艦國造計畫，應回歸公務預算編列，不應再編列特別預算。
民眾黨幹事長張其祿說，蔡英文總統自稱「有史以來最會還債的政府」，但事實上台灣正在「以債養債」，呼籲蔡政府應將債務還本編列至法定償還額度的上限6%，也就是1305億元，有效解決「債留曾孫」的問題。
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