花蓮選戰綠再批家庭政治　藍斥睜眼說瞎話侮辱縣民選擇

下屆花蓮縣長選舉藍綠激烈交鋒，民進黨參選人Kolas Yotaka日前喊出「花蓮解隔離終止家族政治出關」，縣黨部今天延續話題，再批花蓮最大問題是圍繞家庭政治打造的王國，不容許其他意見與立場；國民黨縣黨部回批綠營說法嚴重扭曲事實、睜眼說瞎話，汙染純樸花蓮更侮辱縣民選擇。

民進黨花蓮縣黨部今天表示，花蓮已被冠上「立委做完做縣長，夫妻執政隔離花蓮，僅此一家」的標籤，被牢牢掌握家庭政治中，不容許其他意見與立場，是花蓮現況與未來最令人憂心的局面。

綠營批評，花蓮這13年在傅崐萁、徐榛蔚「夫妻縣長」主政下，對外宣稱五星級，但企業不願投資、人口淨流出超過萬人，被迫西漂發展的花蓮人返鄉後還要被批評「空降」，藍營塑造排外政治氛圍，只想「隔離」在一個家庭治理之下，是花蓮發展與未來最大的悲哀。

綠營指出，縣府施政盡是重複且缺乏特色的觀光活動、沒有實質效益的大撒幣。礦石景觀稅敗訴，縣府一意孤行；養雞場爭議，直到民眾怒吼才縮手。審計室年年對縣府提出各項缺失，顯示兩人無法好好帶領縣府團隊。

國民黨縣黨部隨後發表聲明反擊，指花蓮縣議會不管會議、質詢都有網路直播，「不容許其他意見」說法詆毀及侮辱全體縣議員、輕忽漠視13個鄉鎮市民代表會，嚴重扭曲事實、睜眼說瞎話。

藍營表示，徐榛蔚、傅崐萁過去1、20年來認真為花蓮打拚，反問0206花蓮大地震、0402太魯閣撞車出軌案及爭取蘇花改，「擔任民進黨中央高官的Kolas有回來關心過嗎？」且為何不早下定決心回花蓮參選，2個月前才空降？