專機使用比照馬政府辦理？藍委：請民進黨公布付多少錢

國民黨立法院黨團今質疑，蔡英文總統近期搭乘行政專機「假視察真輔選」，質疑專機費用由誰支出。總統府回應，相關處理標準皆比照前總統馬英九辦理。曾任總統府發言人的國民黨立委陳以信今表示，國民黨為馬總統付空軍一號加油錢，光從2009年到2011年就付674萬元，民進黨只要公布為蔡總統付了多少錢就好。

陳以信指出，他去年就在立法院外交國防委會質詢國防部，蔡總統、行政院長蘇貞昌坐專機跑公投，有沒有付油錢？，空軍說有，但不說多少錢。民進黨說依歷任總統作業辦法辦理，他在總統府待過，從來沒有聽過這個辦法。

陳以信指出，馬總統因黨務行程搭乘專機時，自2009年10月17日馬總統兼任國民黨主席起，國民黨就開始支付因黨務或輔選行程而有的行政專機與座車費用，還含相關雜支與保險費。2009年付了103萬9096元、2010年付了238萬2600元、2011年付了332萬506元。

陳以信說，光這3年國民黨就為馬英九總統付了674萬2202元，「什麼叫行政中立？這674萬就叫行政中立」，請問蔡英文與民進黨說有付油錢、沒有揩國家的油錢，請問到底付多少錢？敢不敢拿出來和國民黨比一比？