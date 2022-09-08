見法國議員 陳菊：台灣將汲取法國人權經驗盼更多合作

監察院長陳菊今天接見法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）訪團，陳菊表示，台灣面臨中國施壓、武力威脅的困難時刻，法國參議員來訪並公開發聲支持台灣，帶給台灣莫大的鼓勵及溫暖。法國人權保障成果，全世界皆有目共睹，未來台灣將與法國並肩而行，汲取法國人權經驗，期盼與法國有更多實質合作。

陳菊表示，貝勒發曾多次支持台灣參與世界衛生大會，訪團其他議員也長期支持台灣有意義地參與國際組織，關心台海和平及穩定，台法間深厚情誼不可言喻。

陳菊表示，國家人權委員會今年與法國在台協會簽署人權合作意向聲明書，法國技術推廣總署首次派遣人權專家常駐國家人權委員會，展現台法人權合作重要成果，更突顯台法交流深具實質意義。

貝勒發則感謝陳菊熱情接待，並提及此次訪台，法國本身也相當重視，媒體踴躍報導，顯示法國對台灣的高度支持，不僅提升台灣能見度，也期待雙方後續有更多合作空間。陪同拜會的駐法代表吳志中亦提到，目前法國國會加入友台小組的人數為史上最高，表示法國對台灣的關注大幅增加，具有歷史性及象徵性。

最後，雙方就女性平等參政、原住民及其他人權議題交流對談，陳菊表示，在人權相關議題上，台灣仍須進行社會對話，持續努力耕耘，未來將向法國學習，透過交流合作，與世界同步。