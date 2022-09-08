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批蔡英文乘專機輔選 藍：應比照馬英九付錢公布資料

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨團今表示，蔡英文總統近一個月不乏坐行政專機跑輔選行程，要求應比照前總統馬英九公布資料及付錢。圖／國民黨團提供
國民黨團今表示，蔡英文總統近一個月不乏坐行政專機跑輔選行程，要求應比照前總統馬英九公布資料及付錢。圖／國民黨團提供

國民黨團今表示，蔡英文總統近一個月內，有6次視察行程和民進黨輔選行程重疊，其中不乏坐行政專機，質疑綠營黨國不分。國民黨立委李德維指出，前總統馬英九執政時兼國民黨主席，搭專機跑私人行程共支出約674萬元給國家，反觀蔡政府有沒有付錢都不說，且歷次輔選行程，有沒有非公務、民進黨職人員乘坐？總統府應說清楚。

國民黨立委鄭正鈐表示，蔡英文總統早上去視察，包裝下午晚上的輔選行程，8月13日、18、21、27、30和9月6日，在嘉義、宜蘭、花蓮和澎湖、台東等地都是如此，黨、政不分的做法十分不恰當。

國民黨立委洪孟楷批評，總統使用行政專機視察地方建設無可厚非，但若在視察行程中偷加入輔選行程，就變公器黨用，情形就非同小可，近一個月蔡英文總統的視察和輔選高度重疊，應對國人說清楚，輔選行程利用公務資源的費用、油料應怎麼算？行政專機上除官員，是否夾帶黨職人員？

李德維表示，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌去年都有搭機跑私人行程，總統府當時曾說，標準比照馬英九，但國防部長邱國正去年12月答詢時，說蔡英文總統還沒以私人或黨部身份付過油錢。

李德維質疑，馬英九執政時、2009年接任國民黨黨主席，競選經費中公布歷次主席辦公室和黨部支出黨務行政專機、座車耗油及雜支費用，加總共674萬2202元，蔡政府比照辦理的話，應把數據和憑證拿出來給國人檢視，不要民進黨黨庫通國庫、黨國不分。

李德維也強調，空軍一號單趟成本是一小時427萬元，國民黨團再次要求總統府、國防部必須有所回應，同時建立黨、國區分的里程，國民黨可以辦到，難道民進黨不行？另這些行程當中，行政專機上到底坐了哪些非公務人員？如果也是民進黨黨職，也應該誠實公布資訊，使用國家資源應付錢，也讓民眾公評。

國民黨團今表示，蔡英文總統近一個月內，有6次視察行程和民進黨輔選行程重疊，其中不乏坐行政專機，質疑綠營黨國不分。圖／國民黨團提供
國民黨團今表示，蔡英文總統近一個月內，有6次視察行程和民進黨輔選行程重疊，其中不乏坐行政專機，質疑綠營黨國不分。圖／國民黨團提供

國民黨 馬英九 蔡英文 李德維 鄭正鈐 洪孟楷

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