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朱立倫、侯友宜誰較適合選總統？ 柯文哲：我寧可你叫我閉嘴

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨主席朱立倫會不會想選2024？柯文哲今天回「一定會」，議員再問，「朱立倫跟侯友宜誰比較適合選總統？」柯文哲露出為難表情，表示「不要問我，你還是叫我閉嘴好了，我寧可你叫我閉嘴，天啊，我不要回答。」記者林麗玉／攝影
國民黨主席朱立倫會不會想選2024？柯文哲今天回「一定會」，議員再問，「朱立倫跟侯友宜誰比較適合選總統？」柯文哲露出為難表情，表示「不要問我，你還是叫我閉嘴好了，我寧可你叫我閉嘴，天啊，我不要回答。」記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲今天赴議會總質詢，民進黨北市議員許淑華今質詢柯文哲2024選總統議題，議員問柯文哲，國民黨主席朱立倫會不會想選2024？柯回「一定會」，議員再問，「朱立倫跟侯友宜誰比較適合選總統？」柯文哲露出為難表情，表示「不要問我，你還是叫我閉嘴好了，我寧可你叫我閉嘴，天啊，我不要回答。」

許淑華也問柯文哲，台灣與中國緊張關係，是否為台灣的錯？柯文哲說，這真的是難題，當然很客觀講，中國國家主席習近平還是要負最大責任，大的可以，大國可以影響小國，小國比較難影響大國，大國要做好。

柯文哲也提到，這次國民黨副主席夏立言訪陸，是否是錯誤決定？柯文哲說，戰略還是要有目的，他看過朱立倫接受德國之聲訪問，還是講不清楚，政治還是要有論述，夏立言應該是去募款，不然他去幹什麼？也覺得奇怪，募款也不用跑過去募款。

許淑華問柯，是否朱立倫想選2024？柯文哲說，不要叫他去評論朱立倫，去美國講一套，派夏立言去，講另一套，通通不要講好了，這邊也扣分、那邊也扣分。

至於共機頻擾台、武力恫嚇，是否要嚴厲譴責？柯文哲表示，他早就表明態度，一開始就主張無人機來，就要把它打下來，有些動作還是要很明確，像這種無人機的態度，一定要表明態度，「來，就把你打下來。」

議員追問兩岸論述為何？柯文哲說，這就是難題，他也知道，其實重點不是中國論述，重點是台灣論述，台灣還要有主體性，以台灣為民，以民眾為本，要備戰能戰才能避戰，一個程度上，萬安演習就是一個很大問題，台灣戰爭的準備還是太差，這樣還是不行。

柯文哲說，其實中美才是重要的題目，我們是在中美架構下的台灣問題，真的有兩岸問題嗎？兩岸指的是太平洋兩岸，不是台灣海峽兩岸。

柯文哲 朱立倫 侯友宜 許淑華

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