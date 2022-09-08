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鄭寶清登記參選桃園市長 民進黨中評會一致通過開除黨籍

遭民進黨開除黨籍 鄭寶清：乞丐趕廟公

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
前綠委鄭寶清投入桃園市長選戰，鄭寶清表示，他被開除了，但他感覺很輕鬆。記者杜建重／攝影
前綠委鄭寶清投入桃園市長選戰，鄭寶清表示，他被開除了，但他感覺很輕鬆。記者杜建重／攝影

民進黨立委鄭寶清投入桃園市長選戰，民進黨今天在中評會中通過開除黨籍，鄭寶清對此表示，他很輕鬆，他不用再抬頭看上面（指黨內高層）。

鄭寶清下午接受電視專訪，會前受訪時針對民進黨中央將開除黨籍一事。鄭寶清表示如果開除我的話，就表示這是「乞丐趕廟公」，把一個堅持黨的理想、堅持建黨精神的人開除，整個社會都希望民進黨能夠做改革，希望民進黨不要再背離民主、自由法治與人權的建黨精神，開除我以後，就等於是跟社會的價值距離越來越遠了。鄭寶清強調他對民進黨沒有怨，希望民進黨能夠回到建黨的精神。

鄭寶清還表示，他今天被開除了，但他感覺很輕鬆，他知道他自己不是抬頭看上面，而是低頭看人民，人民才是最重要的，他要為台灣、要為桃園而努力。

前綠委鄭寶清投入桃園市長選戰，民進黨召開中評會開除黨籍，鄭寶清（中）對此表示，他很輕鬆，他不用再抬頭看上面（黨內高層）。記者杜建重／攝影
前綠委鄭寶清投入桃園市長選戰，民進黨召開中評會開除黨籍，鄭寶清（中）對此表示，他很輕鬆，他不用再抬頭看上面（黨內高層）。記者杜建重／攝影
前綠委鄭寶清投入桃園市長選戰，民進黨將召開中評會開除黨籍；鄭寶清下午接受電視專訪，會前受訪結束時，深深一鞠躬向大家致意。記者杜建重／攝影
前綠委鄭寶清投入桃園市長選戰，民進黨將召開中評會開除黨籍；鄭寶清下午接受電視專訪，會前受訪結束時，深深一鞠躬向大家致意。記者杜建重／攝影

2022大選 桃園市長 鄭寶清 民進黨

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