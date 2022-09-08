遭民進黨開除黨籍 鄭寶清：乞丐趕廟公

前民進黨立委鄭寶清投入桃園市長選戰，民進黨今天在中評會中通過開除黨籍，鄭寶清對此表示，他很輕鬆，他不用再抬頭看上面（指黨內高層）。

鄭寶清下午接受電視專訪，會前受訪時針對民進黨中央將開除黨籍一事。鄭寶清表示如果開除我的話，就表示這是「乞丐趕廟公」，把一個堅持黨的理想、堅持建黨精神的人開除，整個社會都希望民進黨能夠做改革，希望民進黨不要再背離民主、自由法治與人權的建黨精神，開除我以後，就等於是跟社會的價值距離越來越遠了。鄭寶清強調他對民進黨沒有怨，希望民進黨能夠回到建黨的精神。