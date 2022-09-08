【重磅快評】不酸楊丞琳 徐國勇繼續笑死詐騙受害人？

內政部宣導反詐騙，卻大酸藝人楊丞琳。內政部長徐國勇力挺小編，但內政部已悄悄刪除爭議例句。不過，問題只在政府當網軍霸凌國人嗎？更值得檢討的是，內政部檢討詐騙受害人，除了卸責，也阻斷受害求助，並凸顯階級傲慢！

楊丞琳「在台灣吃海鮮是奢侈」說法，惹來綠營一片罵聲。內政部宣導反詐騙，也跟風造句「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，狠踢楊丞琳一腳。

許多人小時候家貧吃不起海鮮，這是台灣社會的共同經驗；楊丞琳談話明顯被掐頭去尾、斷章取義。何況即使是現在，台灣也還有許多經濟弱勢，連溫飽都不可得，遑論吃海鮮。

笑死，竟然有人用楊丞琳小時吃不起海鮮來反詐騙！笑死，竟然有人吃了姑婆芋就得出這種神邏輯。

現在內政部為避免議題失焦，移除楊丞琳相關例句，但保留的其他例句，以及這些例句反映的心態，仍應檢討。

內政部對「ATM解除分期付款」、「點數可以援交」、「自稱美國將軍要來台灣結婚」、「帶大家買飆股賺大錢」、「一頁式購物網站俗擱大碗」、以及「去柬埔寨一個月可以賺八萬」等詐騙話術，都說「笑死」。

但這種宣導方式，看不出如何達到「識詐、堵詐、阻詐」的目的；這種自認聰明的語氣，除凸顯優勢階級的傲慢，嘲笑被騙者愚蠢、貪小便宜、好吃懶做，也是在受害者傷口上灑鹽。

反詐騙卻嘲弄受騙者，這是落井下石；這些受騙者很多是走投無路的弱勢族群，蔡政府到底只是無力救援，或者根本無心救援？徐國勇除對反詐騙不力和救援無能卸責外，居然忍心反過來嘲弄這些無助的受害者，甚至再補一刀？

把受害者形容成愚蠢無比才會被騙，是標籤化受害者，將導致受害者不敢出面揭發和報案，除讓受害者求助無門，也會讓更多人繼續受騙。難道徐國勇用這種方式製造詐騙黑數、甚至變相吃案嗎？

婦援會展開柬埔寨人口販運被害人服務與防治工作時，就指出被害人常見低薪、欠債、經濟困難者，呼籲社會不要汙名化這群被騙就業的弱勢民眾，大眾可以支持和關懷，但不要檢討被害人。徐國勇卻鼓勵政府帶頭霸凌被害人？

政府除鑑別被害者、加害者，或加害兼為被害者等身分外，揭露詐騙手法和受騙情形，提醒國人注意，避免成為下一個受害者，並警惕國人勿走偏門，這都是反詐騙必要的工作。但聲討或嘲弄受害者，絕對無法真正反詐騙。

內政部臉書移除楊丞琳相關例句，因為政府不可以帶頭罵國人；但政府可以帶頭笑國人，特別是弱勢受害者嗎？