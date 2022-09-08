快訊

名導揭楊丞琳惡行 「對妝髮頤指氣使、耍大牌」：事情太多講不完

U18女籃／全場僅失16分 中華隊大勝印尼65分收2連勝

鄭寶清登記參選桃園市長 民進黨中評會一致通過開除黨籍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】不酸楊丞琳 徐國勇繼續笑死詐騙受害人？

聯合報／ 主筆室
內政部臉書貼文引發爭議。圖／取自內政部臉書
內政部臉書貼文引發爭議。圖／取自內政部臉書

內政部宣導反詐騙，卻大酸藝人楊丞琳。內政部長徐國勇力挺小編，但內政部已悄悄刪除爭議例句。不過，問題只在政府當網軍霸凌國人嗎？更值得檢討的是，內政部檢討詐騙受害人，除了卸責，也阻斷受害求助，並凸顯階級傲慢！

楊丞琳「在台灣吃海鮮是奢侈」說法，惹來綠營一片罵聲。內政部宣導反詐騙，也跟風造句「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，狠踢楊丞琳一腳。

許多人小時候家貧吃不起海鮮，這是台灣社會的共同經驗；楊丞琳談話明顯被掐頭去尾、斷章取義。何況即使是現在，台灣也還有許多經濟弱勢，連溫飽都不可得，遑論吃海鮮。

笑死，竟然有人用楊丞琳小時吃不起海鮮來反詐騙！笑死，竟然有人吃了姑婆芋就得出這種神邏輯。

現在內政部為避免議題失焦，移除楊丞琳相關例句，但保留的其他例句，以及這些例句反映的心態，仍應檢討。

內政部對「ATM解除分期付款」、「點數可以援交」、「自稱美國將軍要來台灣結婚」、「帶大家買飆股賺大錢」、「一頁式購物網站俗擱大碗」、以及「去柬埔寨一個月可以賺八萬」等詐騙話術，都說「笑死」。

但這種宣導方式，看不出如何達到「識詐、堵詐、阻詐」的目的；這種自認聰明的語氣，除凸顯優勢階級的傲慢，嘲笑被騙者愚蠢、貪小便宜、好吃懶做，也是在受害者傷口上灑鹽。

反詐騙卻嘲弄受騙者，這是落井下石；這些受騙者很多是走投無路的弱勢族群，蔡政府到底只是無力救援，或者根本無心救援？徐國勇除對反詐騙不力和救援無能卸責外，居然忍心反過來嘲弄這些無助的受害者，甚至再補一刀？

把受害者形容成愚蠢無比才會被騙，是標籤化受害者，將導致受害者不敢出面揭發和報案，除讓受害者求助無門，也會讓更多人繼續受騙。難道徐國勇用這種方式製造詐騙黑數、甚至變相吃案嗎？

婦援會展開柬埔寨人口販運被害人服務與防治工作時，就指出被害人常見低薪、欠債、經濟困難者，呼籲社會不要汙名化這群被騙就業的弱勢民眾，大眾可以支持和關懷，但不要檢討被害人。徐國勇卻鼓勵政府帶頭霸凌被害人？

政府除鑑別被害者、加害者，或加害兼為被害者等身分外，揭露詐騙手法和受騙情形，提醒國人注意，避免成為下一個受害者，並警惕國人勿走偏門，這都是反詐騙必要的工作。但聲討或嘲弄受害者，絕對無法真正反詐騙。

內政部臉書移除楊丞琳相關例句，因為政府不可以帶頭罵國人；但政府可以帶頭笑國人，特別是弱勢受害者嗎？

詐騙 內政部 海鮮 徐國勇 楊丞琳

延伸閱讀

名導揭楊丞琳惡行 「對妝髮頤指氣使、耍大牌」：事情太多講不完

楊丞琳海鮮論爭議後發文了　為這事沸騰「初心一直都在」

內政部「笑死」酸楊丞琳！ 民眾黨參選人批：最會做梗圖

內政部酸楊丞琳刪文 柯文哲：所以現在真的是笑死了

相關新聞

【重磅快評】不酸楊丞琳 徐國勇繼續笑死詐騙受害人？

內政部宣導反詐騙，卻大酸藝人楊丞琳。內政部長徐國勇力挺小編，但內政部已悄悄刪除爭議例句。不過，問題只在政府當網軍霸凌國人...

選戰大盤點／藍憂苗澎竹3縣市都翻車 力拚2大重中之重

九合一選戰22縣市選將就位，雖然國民黨在桃園市選情回穩，但台北市陷於膠著，本來執政的苗栗縣、澎湖縣卻因分裂而陷入苦戰，新竹市則在三腳督和論文風暴下讓民眾黨的高虹安得利，國民黨黨內評估這三縣市都有丟失的可能。不過黨內操盤人士表示，雖然情況不容樂觀，但無論對藍綠而言，能否拿下北、桃兩都都是重中之重，只要能贏下台北市和桃園市，就算是大勝了。

接見法參議院訪團 賴清德感謝法國對印太和平穩定主張

副總統賴清德今天上午接見法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）訪團，他致詞時表示，感謝法國...

狂砸百萬買三大報頭版廣告 「麻將最大黨」發起人背景曝光

今天 (8日) 上午「麻將最大黨」在立法院舉行記者會宣布組黨，此外，他們還特地買下台灣紙本三大報頭版的半版廣告刊登「創黨宣言」，預估合計得花上數百萬元，麻將最大黨發起人郭璽的背景也曝光。

【重磅快評】海鮮之戰凸顯的刻薄與自卑

女星楊丞琳日前在大陸節目中談及，她小時候在台灣時沒吃過什麼海鮮，引發爭議。內政部臉書發文宣導反詐騙諷刺她的「海鮮論」，內...

參訪立院 貝勒發：支持台灣自由民主人權共同價值

立法院長游錫堃今天接見法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發一行，感謝法國參議院對台灣的支持，期盼兩國邦誼不斷深化；貝勒發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。