接見法參議院訪團 賴清德感謝法國對印太和平穩定主張

副總統賴清德今天上午接見法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）訪團，他致詞時表示，感謝法國對民主台灣的支持。他並強調，台法之間的經貿、科技、文化、教育等方面都有越來越密切的合作，而法國對印太和平穩定的相關聲明與主張，對整個趨勢的穩定有很大的幫助，除了要表達感謝之意，也盼法國國會與政府能持續關注印太區域的和平與安全。

賴清德致詞時首先代表蔡總統及台灣人民熱烈歡迎貝勒發率團來訪。繼去年10月法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）率團訪台以來，短短不到一年的時間，法國國會第4度組團來訪，前所未有，特別是訪團此次前來，是在中國軍演之後、台海局勢仍然緊張的時候，更具意義。他認為，這不僅代表法國對民主台灣的支持，也向國際社會傳達一個重要的訊息，就是熱愛民主、自由、重視人權的國家，必須要團結合作，才有辦法阻止極權主義的擴張。

賴清德指出，去年5月法國參議院以304票一致支持台灣參與國際組織，同年11月，法國國民議會也以壓倒性票數通過支持台灣參與國際組織。今年，法國外交部也於8月5日發布聲明，反對中國以美國眾議院議長裴洛西的訪台為藉口，企圖挑起兩岸緊張關係，也反對中國企圖改變現狀，並要求中國遵守國際秩序。法國外交部長柯羅娜（Catherine Colonna）也親自致電給日本外務大臣林芳正，傳達維護台海和平穩定的決心。此外，包括法國在內的「七大工業國集團」外長聯合聲明中，也傳達反對中國破壞兩岸和平現狀。

賴清德提到，兩岸穩定與印太和平是蔡總統領導國家的目標，蔡總統秉持和平、對等、民主、對話等4個原則，處理兩岸關係；「當台灣受到中國打壓的時候，我們不會挫折，也不會走回對抗的老路；當我們得到國際社會支持的時候，也不會躁進。事實上，民主、和平是普世價值，希望大家一起來努力。」

賴清德強調，台法之間的經貿、科技、文化、教育等方面都有越來越密切的合作，在後疫情時代，面對地緣政治變化、產業鏈重組的時刻，世界需要一條新的、值得信賴的產業鏈，台灣願意扮演積極、正面的角色，與法國政府合作，共同讓新的產業鏈形成，同時也讓世界的經濟持續發展，邁向新的未來。

隨後，貝勒發致詞時表示，這次是他第3度來訪，很高興能與參議院的3位議員一起來到台灣，訪團成員都來自不同的政黨、不同的委員會。他也非常感謝法國在台協會以及駐法國辦事處代表吳志中與同仁對訪團此行的各項協助。

貝勒發指出，最近一、兩個月以來，台海情勢的升溫，也讓他們了解到此次來訪有其重要性。法國身為印太地區的國家之一，除了關注這裡的局勢發展，也以包括連署或致函等各種方式，支持台灣的國際參與。

貝勒發提到，訪團此行來訪，除了探討半導體的問題外，也要表達法國對於台灣，還有台灣的民主等普世價值的支持，因為法國也共享這些普世價值。他強調，法國很重視台海局勢的穩定，未來也會繼續支持台灣。