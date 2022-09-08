【重磅快評】海鮮之戰凸顯的刻薄與自卑

女星楊丞琳日前在大陸節目中談及，她小時候在台灣時沒吃過什麼海鮮，引發爭議。內政部臉書發文宣導反詐騙諷刺她的「海鮮論」，內政部長徐國勇先是表示支持小編，但隨後內政部卻又刪去爭議文句，如此反覆自打臉，簡直是綠營無腦挺林智堅論文的翻版。

祖藉廣東的楊丞琳關於海鮮的認知與說法，其實有她的前後話語，若是看過完整版，就可知她主要是在強調以前家境不好，因而在那時候對她家來說「吃海鮮是奢侈的」，卻被斷章取義為「在台灣吃海鮮是奢侈的」，更引發不少網友酸言酸語，就連內政部小編也發梗圖稱「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」。

吃海鮮究竟算不算是奢侈？這本是一個見仁見智的個人認知問題。例如對於海鮮的定義，在周星馳的電影「威龍闖天關」中，狀師宋世傑用拖把在地板上寫了「生猛海鮮」四字讓人印象深刻，畢竟許多廣東人對海鮮的認知往往就必須搭上「生猛」。不要說是過往，就算如今生活富裕許多，又有多少人能常吃真正的生猛海鮮？

因而，以自身對於海鮮的認知去批判他人的海鮮認知，本就有刻薄之嫌，更遑論故意斷章取義、試圖作政治操作，簡直就是卑劣；動用政府力量去網路霸凌一個國民，就更像是獨裁政府所為了。

這場海鮮之戰真正該讓台灣人民憂心的是，什麼時候，台灣竟然淪落到需要浪費口舌去與對岸爭執、比較生活孰貧孰富？真正的有錢人，那裡需要在大街上喊「我很有錢」？說穿了，正是在表相口舌之爭之下，實則潛藏著另類的自卑，因為台灣歷經長期內耗，已愈來愈無法用經貿實力或社會進步事實去作為力壓對岸的論戰基礎，以致淪於只能倚靠網路大軍，試圖利用似是而非的言論進行認知作戰。

行政院政務委員張景森兩度逆風發文挺楊丞琳，指有一大堆網路盲流跟風，「把霸凌當有趣，這讓我不寒而慄。」再加上內政部及時刪文，也顯示民進黨政府之中，總算還有些頭腦清楚的人。只不知，又有多少綠營人士或網軍能真正看清，這場海鮮之戰所凸顯的自己內心深處的刻薄與自卑？