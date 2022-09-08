狂砸百萬買三大報頭版廣告 「麻將最大黨」發起人背景曝光

今天 (8日) 上午「麻將最大黨」在立法院舉行記者會宣布組黨，此外，他們還特地買下台灣紙本三大報頭版的半版廣告刊登「創黨宣言」，預估合計得花上數百萬元，麻將最大黨發起人郭璽的背景也曝光。

麻將愛好者郭璽今天上午在麻將最大黨召及人張華特、台北市議員「呱吉」邱威傑、前立委陳柏惟的陪同之下大陣仗召開記者會，他們主張翻轉麻將等於賭博的刻板印象，並表示全世界有超過40多個國家在推廣麻將運動，卻只有台灣把打麻將定義為賭博罪。國際智力運動聯盟更在2017年把麻將列為正式的國際智力運動項目，足以證明麻將的競技性早已被國際認可。

除了大張旗鼓找來知名政治人物舉行記者會，麻將最大黨也砸錢買下三大報《聯合報》、《自由時報》和《中國時報》今天的頭版半版廣告，若以每家頭版半版廣告100萬估算，三大報同時買下得花上約300萬元。

「麻將最大黨」今天在三大報頭版刊登半版廣告。聯合新聞網翻攝

創黨前就如此「財力雄厚」，也不禁令人好奇創黨人究竟是何方神聖？經查麻將最大黨發起人郭璽過去曾任海軍司令部顧問，年輕時是海軍武獲室軍官，不過後來爆發尹清楓命案與軍購弊案，郭璽也因此接受調查，武獲室被裁撤後，軍旅生涯發展也受到影響。近年他則開設休閒麻將館，盼能洗刷外界對他是「軍火商」的誤解。