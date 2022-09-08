法參議員訪立院 貝勒發：台灣在印太扮演不可或缺角色

立法院長游錫堃今天接見法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）訪團，游錫堃致詞時表示，法國今年2月發表的新印太戰略報告中，稱台灣是經貿策略上的「關鍵夥伴」，並同時在許多國際場合關注台海安全，法國是繼美國之後，第一個駁斥中國宣稱擁有台灣海峽主權、公開聲援台灣、重申印太航行自由的歐洲國家。貝勒發則強調，台灣在印太地區扮演不可或缺的角色。

游錫堃指出，法國是一個愛好民主自由與和平的國際強國，非常關切太平洋地區的穩定與安全，在印太地區有逾百萬法國僑民及8千名駐軍，常派遣機艦巡弋，捍衛公海航行自由，是印太安全不可或缺的重要力量。

游錫堃說，法國不僅關注太平洋地區安全，在本區域中具有極大的影響力，法國更是太平洋國家之一員，台灣將與法國堅定站在一起，共同守護自由民主的普世價值及印太地區的和平與穩定

游錫堃話鋒一轉，先是提到中國駐法大使盧沙野繼去年對李察副議長的言語恫嚇及阻撓訪台，今年7月更提出「再教育台灣人」的言論，引起世界民主國家譁然，實際上需要被「再教育」的不是台灣人，而是盧沙野。

游錫堃說，近20年，中國以「天朝心態」進行對外擴張、對內壓迫，為了讓民主版圖不再繼續縮小，民主國家一定要加強合作，讓世界看清中共的本質。期盼不久後，中國全體人民也能跟台灣法國兩國人民一樣，共享民主、自由、人權等普世價值。

貝勒發致詞則說，這是他第三度來台參訪，表達對台灣友情跟對台支持，尤其是台法之間有共同利益，隨著近來新的台海局勢，雙方可以有更多發展，例如在新科技、半導體方面繼續合作，以及打擊假訊息等領域可以合作。

貝勒發受訪被問到此次拜訪台灣，是否收到中國的威脅，貝勒發表示，沒有收到來自使館或媒體的威脅訊息，但在社群網站上確實有一些評論。