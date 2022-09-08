基本工資補貼配套 勞動部：近期將邀業者討論

行政院長蘇貞昌今在行政院會拍板核定，明年起基本工資月薪調升至2萬6400元，時薪調升至176元。蘇貞昌表示，後續請經濟部與勞動部共同研議，對受疫情衝擊尚未恢復的內需產業給予有效協助，妥為溝通，儘速公布配套措施。勞動部表示，近期就會與經濟部邀業者召開會議。

行政院發言人羅秉成今在院會後記者會轉述，蘇揆指出，此次基本工資調整，逾232萬名勞工受惠，本國受惠勞工占8成，約有184萬人，時薪調高有助於二度就業婦女、中高年齡勞工與學生打工族，他昨天已核定，並自明年起實施。

蘇揆表示，這不僅是政府持續落實經濟成長果實與全民共享的具體展現，也是蔡政府上任以來連7年調漲基本工資。調整基本工資是大問題，牽涉人數非常多、社會層面非常廣，勞資不僅有其共生關係，也有其矛盾存在，要形成這樣的共識其實很不簡單。

蘇揆表示，感謝勞資一體，政府在做決定時傾聽各方意見、揉合各種矛盾，最後形成最圓滿，各方都能接受的結果，各部會戒慎恐懼、經過多次討論，審議委員會能達成這樣的共識，他很感謝也欣慰。

蘇貞昌指出，在蔡總統領導下，行政團隊盡全力照顧勞工，給初出社會年輕人、弱勢勞工最大支持，政府排除萬難，即便在疫情衝擊下，仍年年調整基本工資。後續請經濟部與勞動部共同研議，對受疫情衝擊尚未恢復的內需產業給予有效協助，妥為溝通，儘速公布配套措施，讓勞資共融共好。

此外，蘇貞昌提到，今年度每人基本生活費，預計由19萬2000元調升到19萬6000元，調增4000元，約有230萬戶受惠，明年5月報稅即可適用。這是蔡政府第6年調漲基本生活費，從2017年基本生活費受惠人數22萬戶，到2021年達到230萬戶，6年間增加達10倍。

蘇揆說，去年台灣締造11年來最大經濟成長，雖然疫情、俄烏戰爭影響，主計總處最新預估，今年經濟成長率仍可達到3.76%，主要機構預測今年台灣通膨率平均約為3%，相較主要國家 ，物價仍屬平穩，請持續運用減徵油品、貨物稅等油價平穩措施，調降大宗物資黃豆玉米小麥進口關稅及營業稅等，來因應能源及食物價格波動。

對於基本工資的補貼配套，勞動部次長王尚志說，他們會與經濟部邀請各方業者，就今年業者所需、目前就少數部分產業需要幫助的地方，以及去年執行上若干產業不符的部分，都會適時調整，近期就會召開相關會議。

至於「最低工資法」目前審議進度，羅秉成說，各方意見仍待整合，即便草案尚未送立法院，基本薪資調漲也有既有機制，政府連7年調漲也是為保障勞工生活與工作。