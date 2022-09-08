翻轉打麻將是賭博刻板印象 麻將最大黨宣布籌組

為翻轉打麻將等於賭博的刻板印象，由麻將愛好者郭璽今天舉行記者會宣布籌組麻將最大黨，郭璽表示，麻將是文化、競技也是休閒活動，不該被外界用歧視眼光看待，如果未來內政部審核過程，因為「麻將」兩個字卡關，充分證明對麻將投以汙名及歧視眼光。

根據統計，在台灣曾經打過麻將或玩過線上麻將遊戲的人，約占全台人口述的四成，但打麻將卻總是被和「賭博」畫上等號，導致不少人不敢宣稱自己會打麻將。不過，目前全世界有40多個國家在推廣麻將運動，國際智力運動聯盟更在2017年把麻將列為正式的國際智力運動項目，足以證明麻將的競技性早已被國際認可。

麻將最大黨發起人郭璽今天由台北市議員邱威傑、前立委陳柏惟、麻將最大黨召集人張華特陪同，在立法院舉行「麻將最大黨」發起記者會，正式宣布麻將最大黨進入籌組階段，希望能夠號召喜愛或認同麻將文化的民眾加入。

郭璽表示，全世界只有台灣把麻將定義為賭博罪，這個惡法從戒嚴時期遺留至今，不論是政黨輪替或轉型正義都沒有成功翻轉，起心動念，希望透過成立政黨翻轉被汙名化的麻將。

郭璽說，原本想要取名麻將黨，考量台灣麻將人口將近400萬至500萬人，只要20分之1麻將人口入黨，就有機會成為國內最大政黨，因此取名麻將最大黨，此黨沒有黨派顏色之分，只要認同理念都可以來參加麻將黨。

郭璽強調，麻將黨不需要繳黨費，也不需要參與任何政治活動，只要熱愛打麻將或認同麻將文化都可以入黨，希望藉由政黨成立成為一股無法抵擋的力量，攜手翻轉麻將等於賭博的汙名。