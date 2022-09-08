內政部酸楊丞琳刪文 柯文哲：所以現在真的是笑死了

內政部日前在臉書宣導反詐騙列出7個「笑死」，包括「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，暗酸藝人楊丞琳的吃海鮮風波，引發爭議，第一時間內政部長徐國勇還力挺小編，不過內政部臉書卻在昨天刪文，台北市長柯文哲今天說，「所以現在就真的是笑死了」。

對於內政部日前在臉書宣導反詐騙列出7個「笑死」，其中還包括有人說在台灣吃海鮮很奢侈，內政部長徐國勇昨天說，小編是在宣揚反詐騙，請把真正意義看清楚，在台灣不會吃不起海鮮，年輕人用這個反詐騙宣導，「我們支持他們」。不過內政部臉書卻在昨天悄悄刪除第7個「笑死」。

柯文哲今天出席捷運萬大線貫通典禮，媒體問看法，柯文哲僅一句話回應，「所以現在就真的是笑死了」。