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內政部酸楊丞琳「笑死」 蔣萬安：用國家資源霸凌

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
蔣萬安表示，用國家資源針對一個公眾人物做這樣的霸凌，如果有任何牽扯到選舉的操作就更不妥當。本報資料照片
蔣萬安表示，用國家資源針對一個公眾人物做這樣的霸凌，如果有任何牽扯到選舉的操作就更不妥當。本報資料照片

藝人楊丞琳近期登上陸綜，提到在台灣吃海鮮是奢侈的事，內政部在臉書宣傳反詐騙，也玩哏造句「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，政府機關帶頭開啟新戰場，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，用國家資源針對一個公眾人物做這樣的霸凌，如果有任何牽扯到選舉的操作就更不妥當。

蔣萬安表示，內政部完全有失身為主管機關的角色，詐騙是非常嚴肅的刑事案件，真的不應該做這樣的操作，用國家資源針對一個公眾人物做這樣的霸凌，現在又傳出，如果有任何牽扯到選舉的操作就更不妥當。

另外，民進黨台北市長參選人陳時中先前去酒吧與年輕人互動，蔣萬安昨走訪大安區也現身酒吧，和青年老闆對談，蔣萬安表示，他昨天最主要去了解東區商圈未來的發展，東區商圈是他過去念書常去的地方，東區從當時繁華到後來有一些沒落，現在透過在地商圈協會以及里長的共同努力，即便面對疫情，也還是帶動商圈活絡。

蔣萬安說，昨天他也跟東區在地商圈店家交換意見，提出去體建議，未來一一落實，帶動的不只是東區，而是北市各個商圈如何串聯，帶動不只商圈本身，還有包括周邊餐飲、住宿、交通等等，活絡整體台北的產業發展，他想這是昨天最有意義的地方。

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