見美眾議員 蔡英文：盼與美簽署「避免雙重課稅協定」

蔡英文總統今天早上在總統府接見美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席莫菲（Stephanie Murphy）訪團。蔡總統表示，希望未來和美國簽署「避免雙重課稅協定」，為彼此打造更好的投資環境；莫菲則說，美台應推動擬定高標準的自由貿易協定，她個人也很期待鼎泰豐到奧蘭多開分店。

蔡總統致詞時指出，從美國國會這一屆會期以來，在總統府接待了許多美國好朋友，今天是最大的眾議員訪問團。在座議員橫跨民主、共和兩黨，來自四個委員會，共同之處則是「台灣真摯的好朋友」。長期以來，大家非常關注台美關係以及台灣面對的挑戰，無論是台灣的安全議題及國際參與，大家都透過提案連署等方式支持台灣。

蔡總統表示，尤其去年5月台灣疫情嚴峻，為了讓台灣納入美國首播釋出疫苗名單，眾議員巴爾以最快速度領銜62位跨黨派議員致函國務卿布林肯，為台灣發聲。在這當中，眾議員凱希力、威爾森及凱茉可都一起加入連署，希望將台灣納入名單，她要代表台灣人民再度表達感謝。這分來自美國國會的支持，讓台灣取得更多疫苗對抗疫情，台美之間也透過相互捐贈口罩及疫苗促成善的循環，深化關係。

蔡總統表示，在中國持續軍演過後，美國國會特別組團來訪，展現美國國會對台灣堅若磐石的支持。藉這個機會，她要告訴大家，台灣不會屈服於脅迫之下，更會捍衛民主制度方式，台灣也不會退縮，會更積極與民主夥伴深化合作，共同維護區域和平肯定。

蔡總統說，台灣會持續和美國一起努力建立更緊密的經貿關係，現在「台美21世紀貿易倡議」已經宣布將展開協商談判，她期待也有信心透過這樣的倡議和美國洽簽高標準貿易協定，促成雙方經貿發展，同時也希望未來和美國簽署「避免雙重課稅協定」，為彼此打造更好的投資環境，希望大家支持。

蔡總統說，這幾年來面對疫情挑戰，台灣和美國相互扶持，合作的腳步也從來沒有影響，再次感謝各位來訪，讓台美合作繼續跨大腳步前進，期待在攜手努力之下，台美關係有更豐碩的進展。

莫菲隨後致詞時表示，「我們的代表團象徵美國國會對台灣的堅若磐石承諾」，國會是美國政府同等重要的分支，有權利擬定法案及政策，而且不隨著總統政權更迭而消失，而是持續傳承下去。印證這一點最好的例子，就是「台灣關係法」，該法是國會在四十幾年前通過，在「台灣關係法」之下，美台關係持續成長，蓬勃發展，雙邊關係也有愈來愈多緊密交流的機會。

莫菲說，提及深化美台關係，她在很多領域都看到合作的機會，國會應該呼籲讓台灣更充分參與國際組織，台灣已經證明自己是國際社會負責任的成員，尤其是公衛議題，台灣應該在適當時機參與國家論壇。

莫菲說，國會現在能做的事，就是深化美台之間經濟合作，尤其是推動擬定高標準的自由貿易協定，文化方面交流也非常重要，像是學術界、公民社會及政府之間的交流，她也提及，她個人也很希望在奧蘭多看到鼎泰豐來開分店。她對美台關係發展前景很樂觀，也樂見看到國會成員支持美台堅定關係。