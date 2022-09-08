影／時力呼籲廢止仰臥起坐 滾動式修正體適能檢測
時代力量立法委員王婉諭、桃園市議員參選人呂宇晟上午在立法院舉行記者會，呼籲滾動式修正相關體適能檢測。王婉諭表示，根據《國民體育法》、《國民體適能檢測實施辦法》，屈膝仰臥起坐（1分鐘完整動作次數）主要是用來評估學生身體腹肌之肌力與肌耐力。然而有關廢止仰臥起坐的聲浪其實一直存在。幾乎國內外研究都指出，仰臥起坐有可能對於發育中的學生產生不必要的運動傷害。
也是運動教練的呂宇晟表示，美軍海軍陸戰於去年（2021）正式宣布，在更能測試核心耐力及降低風險的考量下，2年後仰臥起坐將從軍事體適能鑑測中移除並以棒式替代。而國內、外學者研究也都指出，用力挺直腰桿的動作，會瞬間對腰椎產生很大的壓力。呂宇晟強調，仰臥起坐可以訓練核心，是大多數人從小就一直被灌輸的錯誤觀念。核心肌群的功能是穩定腰椎，在反覆彎曲腰椎、做多又做快的情況下，等於放棄核心穩定性，根本練不到真正的核心。
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