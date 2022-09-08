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民眾黨批特別預算常態化浮濫舉債 每人背債28.7萬元

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（中）、幹事長張其祿（左）、黨團主任暨宜蘭縣長參選人陳琬惠（右），上午在立院黨團舉行「特別預算常態化浮濫舉債 112年每人國債負擔恐飆破28萬」記者會。記者黃義書／攝影
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（中）、幹事長張其祿（左）、黨團主任暨宜蘭縣長參選人陳琬惠（右），上午在立院黨團舉行「特別預算常態化浮濫舉債 112年每人國債負擔恐飆破28萬」記者會。記者黃義書／攝影

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿、黨團主任暨宜蘭縣長參選人陳琬惠，上午在立院黨團舉行「特別預算常態化浮濫舉債 112年每人國債負擔恐飆破28萬」記者會，指112年度中央政府總預算加計特別預算歲出2兆9,319億元，債務舉借3,864億元。占當年度歲出總額13.2%。財政部估算112年度中央政府1年以上公共未償餘額將達到6兆6,748億元，換算明年平均每位國民將背負28.7萬元國債，呼籲政府檢討執行效率、公開說明還款計畫。

立委邱臣遠表示，蔡政府106年起編列「前瞻基礎建設計畫」、「新式戰機採購」、「海空戰 力提升計畫」及「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興」等4項特別預算案，從106年到115年度特別預算計畫舉債超過新台幣2兆元。對此民眾黨團去年就曾呼籲政府不要一味舉債，必須思考收支平衡與財政紀律。但這兩三年特別預算編列卻變成常態化，不僅規避年度預算平衡。

要求民進黨政府全面檢討現有特別預算案執行效率，同時也應公開說明國債還款計畫與進度，並降低台灣人民平均每人國債負擔。

民眾黨 邱臣遠 國債 陳琬惠

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