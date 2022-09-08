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美軍事委員會議員訪台 今將與立院外交國防委員會座談

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
美國軍事委員會情報暨特種作戰小組副主席、民主黨眾議員墨菲昨率團抵達桃園機場。聯合報系資料照
美國軍事委員會情報暨特種作戰小組副主席、民主黨眾議員墨菲昨率團抵達桃園機場。聯合報系資料照

美國軍事委員會情報暨特種作戰小組副主席、民主黨眾議員莫菲（Stephanie Murphy）昨率團抵台，此次共八位美國聯邦眾議員來台，是美國國會本會期規模最大的眾議員訪問團，該團也將在今早到立法院，和立院外交及國防委員會立委們座談。

國民黨立委江啟臣表示，因為此次美國訪團成員多為軍事、國防相關議員，因此將和對方談台海局勢等議題，採閉門會談形式。

外交部表示，此次共8位美國聯邦眾議員來台，是美國國會本會期規模最大的眾議員訪問團，成員還包括聯邦眾議員法蘭克林（ScottFranklin, R-FL）、凱希力（Kai Kahele, D-HI）、威爾森（Joe Wilson, R-SC）、巴爾（Andy Barr, R-KY）、艾薩（Darrell Issa, R-CA）、譚妮（Claudia Tenney, R-NY）及凱茉可（Kat Cammack, R-FL），將會見蔡英文總統等人，且將就台美關係、區域安全與經貿等議題深入交換意見。

議員 美國 江啟臣

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