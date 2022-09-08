美軍事委員會議員訪台 今將與立院外交國防委員會座談

本來很多人看藝人楊丞琳在大陸的節目上說「在台灣吃海鮮很奢侈」一笑置之，但看到高雄市長陳其邁深夜臉書貼出「鍋燒意麵」照片，就覺得陳其邁也很「玻璃心」。大市長暗諷「乳台藝人」贏得不少鐵綠掌聲，只是深夜刻意貼照的心思被看穿，「暖男」市長換成「鍋燒麵市長」。

2022-09-08 05:50