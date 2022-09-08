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中國軍演後第6團 蔡英文今早10時接見美跨黨派議員

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
美國軍事委員會情報暨特種作戰小組副主席、民主黨眾議員墨菲昨率團抵達桃園機場，蔡英文總統將在今天上午10時於總統府接見訪問團。
美國軍事委員會情報暨特種作戰小組副主席、民主黨眾議員墨菲昨率團抵達桃園機場，蔡英文總統將在今天上午10時於總統府接見訪問團。

總統府發言人張惇涵今天表示，總統府誠摯歡迎美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席莫菲（Stephanie Murphy, D-FL）率訪團抵達台灣。蔡英文總統將在今天上午10時於總統府接見訪問團，就台美經貿合作及區域安全等各項議題交換意見。

張惇涵表示，訪團成員另包括聯邦眾議員法蘭克林（Scott Franklin, R-FL）、凱希力（Kai Kahele, D-HI）、威爾森（Joe Wilson, R-SC）、巴爾（Andy Barr, R-KY）、艾薩（Darrell Issa, R-CA）、譚妮（Claudia Tenney, R-NY），及凱茉可（Kat Cammack, R-FL）等，共8位跨黨派眾議員，並橫跨軍事、外交、國土安全、歲計等重要委員會。

張惇涵指出，當去年5月台灣面臨一波疫情嚴峻影響之際，巴爾挺身而出，領銜62位跨黨派眾議員，聯名致函美國政府，爭取將台灣納入首波疫苗捐贈名單。而此行訪團成員中，凱希力、威爾森及凱茉可，也都加入連署支持台灣，進而促成美國政府兩度捐贈台灣累計達400萬劑疫苗。對此，總統府要再次向美國政府及參與連署支持台灣的國會議員，表達最誠摯感謝。

張惇涵也表示，率團的莫菲副主席更是長年堅定支持台灣的重要友人。今年7月，甫提出跨黨派的「台灣民主防衛租借法案（Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act）」；並於眾院審議「2023會計年度國防授權法案（NDAA 2023）」時，提出友台修正案，是台灣在美國國會的關鍵力量。

張惇涵表示，此行為中國在8月初軍演後，第6個來訪的美國訪問團，再次展現美國從地方政府到聯邦政府、從行政部門到國會部門，對台灣的高度重視與支持。期盼透過此次面對面交流，持續全方位提升台美合作關係，台美民主夥伴持續攜手協力，維護台海及印太區域的和平穩定。

美國 張惇涵 蔡英文 議員

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