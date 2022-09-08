檢察總長三箭查賄 辦案箭頭鎖定花東高屏議員候選人

年底九合一大選接近，檢察總長邢泰釗昨（7）日舉辦媒體茶敘，強調大陸對台灣長期滲透竊密及近期密集軍演，造成國家安全威脅，最高檢察署因應國家安全趨勢與動態，將加強採取應對策略，提升各級檢察機關偵查效能，確保國家安全，預料境外勢力介入選舉，將會是查察賄選的首要目標。

邢泰釗身為查察賄選龍頭，要求警察機關1057個派出所、調查局60個外勤處站，佈建1萬枚以上地雷，經由「全民檢舉 處處地雷」等情資，嚴厲查察賄選。目前嘉義及宜蘭已查獲不法賄選，檢警掌握尚有雲林、高雄、屏東、花蓮、台東等地區有議員參選人涉賄事證，將陸續發動偵查作為。

此外，大陸對台灣長期滲透竊密及近期密集軍演，造成國家安全威脅，最高檢因應國家安全趨勢與動態，將加強採取應對策略，提升各級檢察機關偵查效能，針對境外勢力予以打擊。

邢泰釗指出，檢察機關正強化資通犯罪偵辦量能及情資掌握，同時防範新興滲透模式，注意利用代理人從事資訊戰；以新科技隱匿人流、金流、資訊流斷點等不法手段進行滲透。

邢泰釗分析，後疫情時代賄選方式有5類，包括基於安全考量避免群聚，候選人或樁腳將減少以餐飲、旅遊類方式實施賄選，賄選現金的發放，可能從傳統直接發放現金方式，改成統包方式辦理；不實訊息勢必更為猖獗；利用DeepFake技術進行違法競選方式，在關鍵時刻，可能出現；賭盤可能更為盛行；美國、日本疫情期間的槍擊暴力事件衍生效應密切注意。

為打擊不法賄選，邢泰釗制定「三箭查賄一板斧計畫」，也就是反賄選陸海空三箭 ，在陸的方面，首先是編印公職人員選舉罷免法刑事及選舉法令輯要；偵查要領彙編；無罪判決案例等「查賄葵花三寶典」，發送全國各檢察機關及司法機關作為查賄指引。

海的部分，「反賄海報 遍地開花」，印製反賄選海報，發送各地張貼，鼓勵民眾檢舉不法賄選；空戰則是透過空中社群媒體播放「反賄選愛臺灣 7＋2微電影」 ，分送各公開場所播放，鼓勵民眾檢舉賄選。

最高檢統計，111年九合一地方公職人員選舉，統計至111年9月5日止，共計受理424件，賄選案件264件（現金買票87件、贈送禮品110件、餐會28件、旅遊22件、其他17件）；暴力案件41件；其他案件119件（幽靈人口44件、黑函36件、選舉賭盤4件、境外資金0件、其他35件）。

針對2018年、2020年大選案件分析，2018年地方選舉賄選案件占73％；2020年中央選舉賄選案件僅占19％。賄選案件中又以現金買票最多，分別占71％、46％。

2018年選舉賭盤案受理件數61件、共138人；2020年中央選舉賭盤案件799件、共1145人。假訊息案件：2018年為958件、共1516人；2020年為844件1305人。境外資金介入選舉案，2018年受理4件、起訴2件、判決有罪2件；2020年受理4件、起訴4件、判決有罪2件。