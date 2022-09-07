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美國8名眾議員抵台訪問 成員未發表談話低調搭車離開

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美軍事委員會議員率團訪台 將會見蔡英文總統

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
美國民主黨籍聯邦眾議員史蒂芬妮·墨菲（前中）今晚率領跨黨派眾議員來台訪問。記者黃仲明／攝影
美國民主黨籍聯邦眾議員史蒂芬妮·墨菲（前中）今晚率領跨黨派眾議員來台訪問。記者黃仲明／攝影

繼美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台後，美國政要來台不斷，今晚美國軍事委員會情報暨特種作戰小組副主席、民主黨眾議員莫菲（Stephanie Murphy）率團抵達桃園機場。

外交部表示，此次是美國國會本會期規模最大的眾議員訪問團，將會見蔡英文總統、國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴等，且將就台美關係、區域安全與經貿等議題深入交換意見。

外交部指出，莫菲等訪團從九月七日訪問到九日，成員包括聯邦眾議員法蘭克林（Scott Franklin, R-FL）、凱希力（Kai Kahele, D-HI）、威爾森（Joe Wilson, R-SC）、巴爾（Andy Barr, R-KY）、艾薩（Darrell Issa, R-CA）、譚妮（Claudia Tenney, R-NY）及凱茉可（Kat Cammack, R-FL）等8位美國聯邦眾議員。

外交部表示，莫菲關注台海安全，今年七月曾提出跨黨派「台灣民主防衛租借法案」（Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act），並於眾院審議「2023會計年度國防授權法案」（NDAA 2023）時提出友我修正案，而訪問團成員橫跨美國民主、共和兩黨的眾議員，分別來自「軍事」、「外交」及「歲計」等重要委員會。

美國在台協會（AIT）則表示，莫菲是美國第一位越南裔美籍國會議員，擔任眾議院民主黨的副黨鞭，在立法上幫助民主黨人與眾議院進行溝通，此次訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環，將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈 ，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

外交部也指出，今年已有七個美國會議員團、共廿八位聯邦參、眾議員來訪，面對中國不負責任的軍事挑釁，以及持續升高區域緊張情勢，美國國會再度籌組大型訪團來訪，充分展現美國國會對台灣不分黨派的強力支持。

美國在台協會 議員 外交部

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