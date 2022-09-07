聲援楊丞琳 張景森：台灣網路不該染上小粉紅文革風

藝人楊丞琳日前在陸綜提到「吃海鮮是奢侈的，在那（台灣）。」引發熱議。行政院政務委員張景森在臉書兩度發文，指大堆網路盲流跟風，把霸凌當有趣，讓他不寒而慄，台灣的網路不應該染上這種小粉紅的文革風，否則真的有點可怕。

張景森表示，楊丞琳在中國工作，她介紹自己台北市長大、廣東人，也許她爸爸是廣東人，她自己認為她是廣東人，這個可以理解、尊重，沒有人應該為自己的認同而受到攻擊。

張景森說，楊丞琳說在台灣吃海鮮很奢侈，這句話並不準確，但可能是她個人的經驗。她說從小就出道唱歌，必須工作賺錢，自己承認書讀得很少，可想而知，她的出身不是有錢的家庭。對貧窮的家庭來說，台灣海鮮真的並不便宜。他小時候家裡很少吃到海鮮，所以可以理解，她說這句話如果是在講自己的經驗，她是誠實不隱瞞貧窮的出身。

張景森說，至於是不是在侮辱台灣人吃不起海鮮，要把影片拿來前後脈絡看一下，才能論斷。依照常識判斷，他不覺得她會無知到認為可以欺騙中國人說台灣人吃不起海鮮，就算她那麼想，他也不認為中國人無知到相信台灣人吃不起海鮮。

張景森說，台灣藝人在中國，講一些中國人喜歡聽的話，可以理解，無可厚非，但不見得每一個人都是黃安、邱毅、和黃智賢，會惡意使用卑鄙造假的言論來侮辱台灣，以討好中國小粉紅；楊丞琳說話也許不盡周延，但也不適合浪費大家的情緒來討論這件事。

他說，應該很少小粉紅會相信台灣人吃不起海鮮，但大部分小粉紅都相信台灣人怕死不耐打，所以不用再貼海鮮圖了，趕快去參加黑熊戰訓或參加射擊訓練，再把圖貼出來，展現保衛台灣的意志，才能讓中國小粉紅改變對台灣人的認知吧。

張景森隨後又發文表示，楊丞琳事件從前後脈絡來看，她不是在貶損台灣吃海鮮很奢侈，是講她小時候家境不好，吃海鮮算很奢侈；她講「台灣」，是電視台把字幕打成「中國台灣」，她表達方式有點不清，但她就只是一個藝人，就這麼點小錯，就是有人要拿這一點芝麻豆大的事情蠻打狠批，然後又有一大堆網路盲流跟風，把霸凌當有趣，這讓他不寒而慄，「台灣的網路不應該染上這種小粉紅的文革風，否則真的有點可怕。」