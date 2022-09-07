防詐騙梗圖消遣楊丞琳 議員反譏：廉價宣傳才是「尷尬死」

內政部的防詐「笑死」梗圖暗諷藝人楊丞琳的海鮮說，高市議員林于凱認為，內政部不從源頭防堵，卻用廉價宣傳進行鄉民式嘲諷，這才讓他覺得「尷尬死」。另一議員陳美雅也在議會質詢說，此舉不僅恥笑或羞辱被害人，還會導致民眾因此不敢報案，欠缺同理心。

內政部推出的防詐騙梗圖宣傳，高市議員林于凱在臉書說，台灣近期的詐騙，從金融詐騙、投資詐騙、求職詐騙，幾乎已成詐騙國家隊規模，他為防堵求職詐騙多次召開記者會，內政部應該從源頭防堵，會同法務部、金管會、通訊傳播委員會組成聯合查緝小組，卻用這種廉價宣傳、國家機器，進行鄉民式嘲諷，「真的尷尬死」。

今天下午，高市議員陳美雅在警消衛環部門質詢也提出此事。陳美雅說，連同她個人在內，很多人都收到居家檢疫補償金的詐騙簡訊，顯示問題很嚴重，可能有很多人受騙。

接著陳美雅以內政部防詐騙圖卡為例，她指出，圖卡提及「竟然有人說去柬埔寨一個月可以賺8萬元」、「竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」等內容，這些題目的答案全是「笑死」。

陳美雅說，民眾被詐騙已經夠可憐，內政部的「笑死」之說，猶如在被害人心裡再補上一刀、雙重打擊，是否助長被害人因為不想被貼標籤而不報案，也阻擾警方辦案。

陳也說，藝人因為小時候家庭窮苦，所以說吃海鮮是很奢侈的一件事，內政部竟然做圖卡跟反詐騙放在一起，不僅欠缺同理心，也瞧不起經濟弱勢。