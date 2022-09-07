聽新聞
test
0:00 / 0:00
太魯閣彈劾案 立委陳椒華批不痛不癢「應解職」
台鐵太魯閣號列車事故造成49人死亡，監察院今天表示，台鐵局前局長張政源等人怠忽督導之責，通過彈劾、將移送懲戒法院。時代力量立委陳椒華指出，彈劾不痛不癢，認為這樣的懲處力道不夠。
監察院審查通過彈劾案，指出台鐵局前局長張政源、交通部常務次長兼任該局前代理局長祁文中，以及工務處前處長陳仲俊等人有怠忽督導之責，「終致發生本案重大死傷之行車事故等情，違失情節重大且明確」，將三人移送懲戒法院審理，依法懲戒。
陳椒華表示，監察院的調查，證明這些事故是可預防的人為疏失，張政源等人應該立即解職，才能對國人和死者交代。
時代力量立法院黨團今發表聲明，要求行政院及交通部持續改正缺失，徹底追究官員責任，力促行車安全與台鐵改革。
時力黨團呼籲，負責行政院「台鐵總體檢報告」144項改善事項督導責任卻怠忽職守，導致 2021 年太魯閣號重大死傷悲劇的主因之一，至今卻還擔任交通部次長的祁文中，令國人無法信服其能力，應該要知所進退，負起責任辭職下台。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言