太魯閣彈劾案 立委陳椒華批不痛不癢「應解職」

台鐵太魯閣號列車事故造成49人死亡，監察院今天表示，台鐵局前局長張政源等人怠忽督導之責，通過彈劾、將移送懲戒法院。時代力量立委陳椒華指出，彈劾不痛不癢，認為這樣的懲處力道不夠。

監察院審查通過彈劾案，指出台鐵局前局長張政源、交通部常務次長兼任該局前代理局長祁文中，以及工務處前處長陳仲俊等人有怠忽督導之責，「終致發生本案重大死傷之行車事故等情，違失情節重大且明確」，將三人移送懲戒法院審理，依法懲戒。

陳椒華表示，監察院的調查，證明這些事故是可預防的人為疏失，張政源等人應該立即解職，才能對國人和死者交代。

時代力量立法院黨團今發表聲明，要求行政院及交通部持續改正缺失，徹底追究官員責任，力促行車安全與台鐵改革。

時力黨團呼籲，負責行政院「台鐵總體檢報告」144項改善事項督導責任卻怠忽職守，導致 2021 年太魯閣號重大死傷悲劇的主因之一，至今卻還擔任交通部次長的祁文中，令國人無法信服其能力，應該要知所進退，負起責任辭職下台。