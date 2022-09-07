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法國參議院跨黨派議員訪台 賴副總統明接見
法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）率跨黨派國會議員訪問團來台，今天上午抵達台灣。總統府發言人張惇涵今天表示，總統府表達誠摯歡迎之意，副總統賴清德將在明天上午於總統府接見訪問團，就台法科技創新、供應鏈合作及印太區域局勢等共同關切議題交換意見。
張惇涵表示，此行是貝勒發繼2016年及2017年訪台後，第三度來台訪問。訪團成員另包括參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）、參議院法制委員會副主席馬克（Alain Marc）、文教暨通訊委員會樂維（Pierre-Antoine Levi）參議員，以及社會委員會德維莎（Brigitte Devésa）參議員等，共5位國會議員。
張惇涵表示，此行也是法國國會自去年10月至今，在一年內第4度有國會議員組團訪台，充分展現法國國會對台灣的高度重視及堅定支持。期盼透過此行的交流互動，讓台法民主夥伴關係更趨緊密，讓區域及全球民主治理更具韌性。
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