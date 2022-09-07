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林錫耀：口水戰、烏賊戰不利民進黨 要拉另一條戰線

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨秘書長林錫耀（中）。本報資料照片
民進黨秘書長林錫耀（中）。本報資料照片

距離年底選舉邁入最後80天，民進黨積極衝刺選情，下周中常會將移師雲林縣舉行，盼為黨籍參選人加油打氣。民進黨秘書長林錫耀今天也在中常會指出，口水戰、烏賊戰不利民進黨，要拉另一條戰線，宣傳中央與地方執政成績。

民進黨中常會今天討論選舉情勢，與會者轉述，林錫耀表示，下周中常會將到雲林縣舉行，主要是為了拉抬參選人聲勢，目前台灣有三大傳統國民黨家族控制地方政治，例如台中顏家、雲林張家及花蓮傅家，希望翻轉中台灣。

林錫耀在會中也提到，所謂「真正」的三腳督是指第三名的支持度超過20%才算，因此全台目前有4個地區呈現三腳督情況，包括台北市、苗栗縣、新竹市及澎湖縣。這四區未來都是激烈選區，值得觀察、很熱鬧，要拚到最後一刻才知道輸贏。

林錫耀也說，口水戰、烏賊戰不利民進黨，況且民進黨執政有很多政績，因此現在要拉開另一條選舉戰線，宣傳中央與地方執政政績，例如民進黨執政七縣市會作為宣傳重點，啟動相關輔選列車計畫，不要捲入每一個地區的口水戰。

此外，最近流出一分綠營內部民調，顯示民進黨只能保住南部4縣市。民進黨發言人謝佩芬在中常會後記者會回應，沒有聽說有這樣的民調，這樣的解讀也不正確；國民黨不管是台北市的蔣萬安被說躺著選，宜蘭縣的林姿妙、桃園市的張善政都傳出弊案，這才是國民黨主席朱立倫應該頭痛的事。

媒體也問及，傳出民進黨最重視台北市、桃園市選情，甚至牽涉黨主席保衛戰。謝佩芬說，黨中央精心挑選、推出每個縣市參選人，都是同樣看好、同樣期待，並沒有所謂重視哪裡的問題；中央黨部將透過空戰、社群傳播，讓參選人被選民認識。

民進黨 中常會 林錫耀

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