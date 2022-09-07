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內政部貼文諷楊丞琳「笑死」 藍委：不同意你就用國家機器打壓

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
女星楊丞琳（圖）日前上中國節目，談到自己在台灣沒吃過什麼海鮮「吃海鮮挺奢侈」一番話引發爭議。圖／取自Instagram
女星楊丞琳（圖）日前上中國節目，談到自己在台灣沒吃過什麼海鮮「吃海鮮挺奢侈」一番話引發爭議。圖／取自Instagram

女星楊丞琳日前上中國節目，談到自己在台灣沒吃過什麼海鮮「吃海鮮挺奢侈」一番話引發爭議，內政部6日在臉書宣傳反詐騙時造句諷刺楊丞琳「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」。

對此國民黨立委賴士葆稍早發文指出，政府動用部會打擊藝人，他也「笑死」。賴士葆諷刺，蔡英文總統曾說「雖然我不同意你，但我誓死捍衛你說話的權利」，但現在內政部的表現，看來是「一旦我不同意你，我是死調動國家機器來打壓你說話的權利」

國民黨立委李貴敏則批評，內政部此舉是用公帑打認知戰對付國民，行政官員居然已不務正業到拿著移花接木的言論，霸凌並調侃民眾，難不成官員以為跟著綠營側翼、大批親綠政治人物一同起鬨，網路瘋狂出征「就不用負任何責任嗎？」

李貴敏也說明，楊丞琳原文是說「自己小時候家裡很窮，吃不太起海鮮」，這幾天卻突然被翻出來，綠營側翼與政治人物全面啟動，斷章取義，而這也是各界質疑未來數位發展部將成為「數位東廠」的原因之一，現已有這麼多網軍、小編潛伏在公務機關裡，未來是不是只要數位部一聲令下、就開始網路群毆？

李貴敏指出，內政部文中還說「笑死，ATM可以解除分期付款」，現詐騙案頻傳，政府既無力破案，又無從防範民眾個資外洩，已成民眾最關切民怨，這些問題都與內政部業務相關，怎有時間去嘲笑民眾？

內政部臉書貼文引發爭議。圖／取自內政部臉書專頁
內政部臉書貼文引發爭議。圖／取自內政部臉書專頁

楊丞琳 海鮮 內政部 國民黨 賴士葆 李貴敏

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